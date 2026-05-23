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A Varese il 31° Raduno Escursionismo Seniores del CAI Lombardia: appuntamento mercoledì 27 alla Schiranna

Oltre 500 soci delle sezioni lombarde a Varese per la giornata tra escursioni, cultura e convivialità. Quattro percorsi tra città giardino, Sacro Monte e lago

Lago di Varese Schiranna in inverno

Mercoledì 27 maggio la Schiranna di Varese ospiterà il 31° Raduno di Escursionismo Seniores della Lombardia, evento tradizionale che vedrà la partecipazione di oltre 500 soci del Club Alpino Italiano provenienti da tutto il territorio lombardo. L’iniziativa è organizzata dalle sezioni CAI di Varese, Gavirate, Sesto Calende e dalla sottosezione di Varano Borghi.

La giornata unirà attività motoria, valorizzazione del patrimonio locale e momenti conviviali. I partecipanti potranno scegliere tra quattro diversi percorsi che attraversano il territorio varesino, dalla città storica al Sacro Monte, fino all’anello ciclistico del lago.

Il programma della giornata

Il ritrovo è fissato alle 8 presso l’area feste della Schiranna, dove dalle 9 partiranno le escursioni. Il pranzo convenzionato (menù a 15 euro con lasagne, arrosto di maiale o frittata, contorno, acqua e caffè) si terrà alle 13 sotto il tendone del parco, con possibilità di consumare anche il pranzo al sacco. La chiusura è prevista tra le 14.30 e le 15.30 con i saluti finali.

Percorso Verde: la città giardino

Il percorso Verde propone una visita guidata di tre ore nella città giardino di Varese, toccando Casa Perabò, il Battistero romanico, la Basilica di San Vittore e i Giardini Estensi. Si tratta di un itinerario turistico pianeggiante di circa due chilometri, adatto a chi preferisce scoprire il centro storico.

Percorso Giallo: la Via Sacra UNESCO

Il percorso Giallo segue invece la Via Sacra delle Cappelle, patrimonio UNESCO, con un cammino di 2,8 chilometri e 280 metri di dislivello. L’escursione di tre ore permette di ammirare le 14 cappelle seicentesche e il panorama sui laghi, fino al Santuario e al borgo di Santa Maria del Monte, con illustrazioni a cura dei soci CAI.

Percorso Ciclamino: mountain bike attorno al lago

Per gli appassionati di mountain bike è disponibile il percorso Ciclamino, un anello di 38 chilometri attorno al Lago di Varese che attraversa la palude Brabbia e i boschi di Casale Litta, alternando tratti sterrati e asfaltati. Il casco è obbligatorio e la bicicletta deve essere in perfette condizioni.

Percorso Rosso: verso le vette del Campo dei Fiori

Il percorso Rosso è l’itinerario escursionistico più impegnativo: parte dal Sacro Monte (Piazzale Pogliaghi) e tocca le Tre Croci e il Piazzale del Cannone, salendo verso le vette del Campo dei Fiori.

Informazioni pratiche

Tutti i percorsi sono condotti da accompagnatori qualificati. Per chi arriva in auto è disponibile un ampio parcheggio in via San Giovanni 26 alla Schiranna, mentre per i percorsi Verde e Giallo sono previsti punti di scarico per i bus e parcheggi dedicati come quello ACI in via San Francesco per il centro città.

L’iscrizione costa 7 euro (in contanti) e può essere effettuata direttamente allo stand della Schiranna per chi non si fosse ancora registrato. In caso di maltempo il Comitato Organizzativo si riserva di modificare i percorsi.

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Pubblicato il 23 Maggio 2026
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