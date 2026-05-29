A Varese la cooperazione sociale vale 417 milioni: il 9 giugno il convegno alle Ville Ponti

Il sistema della cooperazione sociale in provincia di Varese si conferma come una delle realtà più dinamiche a livello regionale, capace di generare da sola quasi il 70% del valore aggiunto dell’intero comparto cooperativo locale. Con una densità di 2,38 realtà ogni 10.000 abitanti, superiore alla media lombarda, il settore non profit varesino muove oggi 417 milioni di euro di valore aggiunto e impiega quasi 12.000 persone. Per analizzare questo potenziale e favorire l’incontro con il mondo manifatturiero, Camera di Commercio e il Tavolo della Cooperazione presenteranno il 9 giugno a Ville Ponti una ricerca dedicata al legame tra profit e sociale.

I numeri dell’economia sociale a Varese

I dati raccolti dal Centro CreaRes dell’Università degli Studi dell’Insubria delineano un quadro di grande solidità. In provincia di Varese, il non profit incide per l’1,5% sul totale dell’economia e occupa il 3,3% della forza lavoro complessiva. Numeri che spingono il settore a candidarsi come partner strategico per le imprese del territorio, trasformando la responsabilità sociale da un semplice adempimento normativo a un vero motore di sviluppo capace di migliorare la reputazione e i parametri ESG delle aziende.

La ricerca dell’Università dell’Insubria

Il rapporto, intitolato “Il valore dell’economia sociale”, si concentra sulla propensione delle aziende varesine a collaborare con il terzo settore. Dallo studio emerge un terreno fertile, dove le alleanze tra mondi apparentemente distanti possono generare soluzioni innovative. L’obiettivo del convegno di giugno è proprio quello di fornire una fotografia nitida di queste opportunità, suggerendo come le partnership possano evolvere verso una reale co-progettazione di interventi sul territorio.

Modelli di successo e casi studio

Durante l’incontro verranno approfonditi alcuni modelli che hanno già dato risultati concreti. Si parlerà delle Isole Formative, ormai un punto di riferimento nazionale per l’inserimento lavorativo dei soggetti fragili, e dei risultati del progetto “Sociale al Quadrato”, una sperimentazione nata proprio nel contesto varesino. Il programma prevede inoltre l’analisi di best practice e casi di inserimento diretto che mostrano come sia possibile coniugare l’efficienza economica con l’impatto sociale.

Il confronto tra le associazioni di categoria

La seconda parte della mattinata sarà dedicata a un confronto tecnico che vedrà protagonisti i rappresentanti di Confindustria, Confartigianato, Confapi e Confcooperative. La tavola rotonda punterà a offrire strumenti operativi a imprenditori, manager delle risorse umane e consulenti del lavoro. L’iscrizione è già aperta per l’evento che inizierà alle 9:45 presso il Centro Congressi Ville Ponti, ponendosi come un momento di sintesi fondamentale per il futuro delle alleanze tra imprese e terzo settore nel Varesotto.