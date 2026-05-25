A Varese l’onorevole Federico Fornaro con “Storia di un referendum”

In occasione dell’80° anniversario dell’Assemblea Costituente e del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, a Varese si terrà la presentazione del libro “2 giugno 1946. Storia di un referendum” dell’onorevole Federico Fornaro.

L’incontro è in programma sabato 6 giugno, dalle 17, alla Cooperativa Progresso Sociale di via Gradisca 4, promosso dall’Istituto Varesino di Storia del Novecento.

Il volume, pubblicato da Bollati Boringhieri, ripercorre uno dei momenti più importanti della storia italiana contemporanea: il referendum che sancì la nascita della Repubblica e l’elezione dell’Assemblea Costituente, chiamata a scrivere la Costituzione italiana. Attraverso documenti, testimonianze e ricostruzioni storiche, Federico Fornaro approfondisce il clima politico e sociale dell’Italia uscita dalla guerra, raccontando le tensioni, le speranze e le trasformazioni che accompagnarono il voto del 1946. Un passaggio decisivo che segnò l’avvio della democrazia repubblicana e aprì una nuova fase della vita del Paese.

L’appuntamento rappresenta anche un’occasione per riflettere sull’attualità dei valori costituzionali e sul significato storico del referendum che vide, per la prima volta, la partecipazione al voto delle donne italiane.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’Istituto Varesino di Storia del Novecento: www.ivsn-varestoria.it.