A Varese l’Ordine dei Medici apre il dibattito su responsabilità e cambiamento
Una mattinata di confronto tra istituzioni, accademia e professionisti sanitari sulle trasformazioni della medicina e sulle sfide organizzative del sistema sanitario. Attesi interventi dal Ministero della Salute, dall’Insubria e da Asst Sette Laghi
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese chiama a raccolta istituzioni, università e operatori sanitari per riflettere sul futuro della professione medica e sulle responsabilità che accompagnano il cambiamento del sistema sanitario. È questo il tema al centro del convegno “Tra il dire e il fare… la responsabilità. Il futuro della professione”, in programma sabato 23 maggio 2026 all’Università dell’Insubria di Varese.
L’appuntamento si terrà a partire dalle 8.15 nell’Aula Magna dell’ateneo di via Ravasi 2 e nasce con l’obiettivo di aprire un confronto sulle difficoltà e sulle trasformazioni che il mondo medico sta attraversando. Un tema che riguarda non solo i professionisti della sanità, ma anche chi programma, organizza e forma il sistema sanitario del futuro.
«Noi medici avvertiamo in modo speciale la crescente contraddizione tra quello che dobbiamo fare e quello che possiamo fare, tra necessarie logiche di programmazione e prassi cliniche e organizzative quotidiane – spiega la presidente dell’Ordine dei Medici di Varese, la dottoressa Giovanna Beretta – Non vogliamo né lamentarci, né rimpiangere il tempo andato. Vogliamo invece chiedere aiuto a chi programma, a chi organizza, a chi educa: aiuto a capire come essere medici oggi» aggiunge la presidente.
Il ruolo dell’università nella formazione dei medici
Uno dei temi centrali del convegno sarà il ruolo dell’università nella preparazione dei professionisti sanitari chiamati a operare in un contesto sempre più complesso.
«La Rettrice dell’Insubria, professoressa Pierro, ci aiuterà a capire cosa significhi oggi formare uomini e professionisti» sottolinea ancora Beretta, evidenziando il valore della collaborazione tra mondo accademico e sistema sanitario.
I relatori del convegno
Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione della presidente dell’Ordine, interverranno:
- Walter Bergamaschi, direttore generale della Programmazione del Ministero della Salute
- Maria Pierro, magnifico rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria
- Mauro Moreno, direttore generale di Asst Sette Laghi
L’incontro rappresenta un’occasione di confronto sulle prospettive della professione medica, tra organizzazione sanitaria, formazione universitaria e sostenibilità del sistema.
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