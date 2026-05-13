A Varese Luca Perri ospite di Cortisonici tra cinema e viaggi nel tempo

Entra nel vivo la seconda fase di Cortisonici Film Festival con il focus “I’ll be back”, dedicato ai viaggi nel tempo tra cinema, fumetto e divulgazione scientifica. Dal 14 al 16 maggio Varese ospita proiezioni, incontri e appuntamenti speciali con ospiti del mondo della cultura e della scienza.

L’evento più atteso è in programma sabato 16 maggio alle 20.45 al Cinema Nuovo con Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico, protagonista dell’incontro “Pensa quadrimensionalmente, Marty!”. Insieme a Maurizio Melis, Perri accompagnerà il pubblico in un viaggio tra relatività, paradossi temporali e fantascienza cinematografica.

La serata proseguirà con la proiezione del thriller fantascientifico “QEDA – Man Divided” di Max Kestner.

Gli altri appuntamenti del focus

Il programma prende il via giovedì 14 maggio alle 21 a Materia Spazio Libero di Castronno con una selezione dei migliori lavori di Cortisonici OFF e dei film vincitori dell’edizione 2026.

Venerdì 15 maggio alle 18.30 alla Biblioteca Civica di Varese spazio invece al fumettista Luca Enoch con l’incontro “Distopie gratuite: come viaggiare nel tempo senza curarsi di preservare la corretta linea temporale”, dedicato alla serie cult “Lilith”.

Sempre venerdì, alle 20.45 al Cinema Nuovo, Massimiliano Maltoni del Trieste Science+Fiction Festival guiderà il pubblico attraverso “I 10 film sui viaggi nel tempo da vedere una volta nella vita”. A seguire le proiezioni di “River” di Junta Yamaguchi e del capolavoro “La Jetée” di Chris Marker, proposto con sonorizzazione dal vivo della band Golgi.

Nelle mattinate del 15 e 16 maggio il festival lascia spazio anche ai giovani autori con Cortisonici Ragazzi e Cortisonici Academy, dedicati rispettivamente ai cortometraggi under 18 e ai lavori delle scuole e università di cinema.

Il programma completo è disponibile sul sito cortisonici.org.