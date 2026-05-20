A Varese si cercano volontari per l’ambulanza veterinaria: “Servono persone pronte ad aiutare gli animali”
La Federazione Ambulanze Veterinarie Italia punta a rafforzare il servizio di soccorso sul territorio: previsti corsi di formazione per nuovi operatori
Un’ambulanza dedicata agli animali feriti o in difficoltà e una rete di volontari pronti a intervenire nelle emergenze veterinarie. A Varese è aperta la ricerca di nuove persone disposte a entrare nel progetto della Federazione Ambulanze Veterinarie Italia, realtà che opera nel soccorso sanitario per animali domestici e selvatici.
L’obiettivo è rafforzare il servizio sul territorio varesino attraverso nuovi volontari da formare per il primo intervento e il trasporto degli animali verso le strutture veterinarie disponibili.
Una sorta di “118 degli animali”, operativo per cani, gatti ma anche fauna selvatica: animali feriti, investiti o in difficoltà che necessitano di assistenza immediata e di un trasporto in sicurezza.
Per preparare i nuovi operatori verrà organizzato un corso articolato in più moduli, necessario per ottenere l’idoneità al servizio a bordo delle ambulanze veterinarie, mezzi attrezzati secondo le normative previste per il soccorso d’emergenza.
A seguire il progetto sul territorio varesino c’è anche Andrea Marchino, responsabile della Sezione Cinofili della Delegazione territoriale di Varese del Circolo Dipendenti BPER, impegnato nella ricerca di nuovi volontari per la federazione.
Chi fosse interessato può chiedere informazioni scrivendo all’indirizzo mail dtva.cinofili@gmail.com
oppure contattando il numero 3496335291.
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