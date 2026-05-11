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A Varese si conclude “Ciak – Azione!”: premi ai migliori video sulla salute mentale

La Sala Montanari ospiterà la cerimonia conclusiva del progetto promosso dal GLP Varese con la partecipazione di scuole, associazioni e cittadini

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Si concluderà venerdì 15 maggio a Varese la prima edizione di “Ciak – Azione!: sguardi sulla salute mentale”, il progetto nato per promuovere una cultura più consapevole sul tema della salute mentale e contrastare stigma e pregiudizi attraverso il linguaggio video. L’appuntamento è fissato alle 17 nella Sala Montanari, dove si terrà la cerimonia di premiazione finale.

Quarantatré video per raccontare la salute mentale

L’iniziativa, promossa dal GLP Varese, il Gruppo di Lavoro provinciale per la salute mentale, ha coinvolto cittadini, scuole, associazioni, strutture sanitarie e realtà del territorio.

«Siamo molto soddisfatti della risposta ottenuta sul territorio, per nulla scontata trattandosi di una prima edizione» ha spiegato Isidoro Cioffi, psichiatra e coordinatore del GLP Varese.

In totale sono stati realizzati 43 video dedicati ai temi del benessere psicologico, dell’inclusione e del superamento dei pregiudizi. A sostenere il progetto sono stati anche Somsart di Comerio, Co.PA.Sa.M., Rotary Sesto Calende-Angera Lago Maggiore, UISP e il Comune di Varese.

La giuria guidata da Giacomo Campiotti

Tra i 43 lavori presentati sono stati selezionati 15 finalisti che saranno valutati da una giuria composta da rappresentanti del mondo della cultura, della sanità e dell’informazione.

A guidarla sarà il regista varesino Giacomo Campiotti. In giuria anche Camilla Callegari, direttrice del Dipartimento di Area della Salute Mentale dell’ASST Sette Laghi, la giornalista Lisetta Buzzi Reschini, il direttore artistico di Somsart Sergio Di Siero, il dirigente scolastico Francesco Maieron, l’assessora Rossella Dimaggio e i giornalisti Marco Giovannelli e Matteo Inzaghi, che condurrà la serata.

Tra i finalisti anche “In Cammino 2026”

Tra i progetti finalisti figura anche l’esperienza “In Cammino 2026: Francigena da Siena a Roma”, promossa dall’associazione “I Fiori di Oltre il Giardino APS” insieme a CSV Insubria.

L’iniziativa ha coinvolto persone seguite dai servizi di salute mentale, operatori e volontari in un percorso di 270 chilometri lungo la Via Francigena, da Siena a Roma, suddiviso in 14 tappe.

Al termine della serata saranno assegnati premi da 500, 300 e 200 euro ai primi tre classificati. Tutti i finalisti riceveranno un attestato di partecipazione.

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Pubblicato il 11 Maggio 2026
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