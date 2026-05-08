A Varese teatro, musica e clownerie per bambini e famiglie con lo spettacolo “FAME”

Un pomeriggio di teatro, musica e fantasia dedicato a bambini e famiglie. Domenica 17 maggio alle 16 Carrozze Hub di Varese ospiterà “FAME”, lo spettacolo teatrale ideato e interpretato da Luca D’Addino, tra comicità, poesia e improvvisazione.

L’appuntamento si terrà negli spazi di via Albani 91 e proporrà un’esperienza coinvolgente pensata per spettatori di tutte le età.

Protagonista dello spettacolo è Panissa, un personaggio vagabondo, libero e vitale che attraversa il palco con ironia, canzoni e giochi teatrali. Attraverso mimica, canto, danza e clownerie, Panissa accompagna il pubblico in un racconto leggero e partecipato che affronta anche il tema della vita in strada con uno sguardo umano e poetico.

“FAME” punta a coinvolgere grandi e piccoli in uno spettacolo dove il divertimento si intreccia alla riflessione, lasciando spazio all’improvvisazione e alla relazione diretta con il pubblico.

L’evento è a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite.

L’iniziativa si inserisce nella programmazione di Carrozze Hub, spazio culturale varesino che propone attività artistiche e spettacoli aperti alla città.