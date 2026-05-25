A Varese torna il fascino della pellicola con i corsi del Foto Club

Il fascino della pellicola torna protagonista a Varese grazie a una nuova iniziativa dedicata a chi vuole rallentare il ritmo e riscoprire la fotografia artigianale. Il Foto Club Varese APS ha infatti organizzato tre serate gratuite di avviamento alla fotografia analogica, aperte a tutti gli appassionati che desiderano passare dai post digitali alla concretezza del rullino. Gli incontri si terranno il 9, 16 e 24 giugno presso lo Spazio Multifunzionale ACLI.

Un viaggio dalla storia alla camera oscura

Il ciclo di appuntamenti nasce per rispondere al rinnovato interesse verso l’analogico, un mondo che attrae sempre più giovani e veterani per la sua natura tattile e la qualità unica delle immagini prodotte. Il percorso è strutturato per accompagnare i partecipanti dai concetti teorici fino alla pratica dello sviluppo, offrendo una panoramica completa su un linguaggio visivo che non ha mai perso la sua poesia nonostante l’avvento del digitale.

Il primo appuntamento, fissato per martedì 9 giugno, sarà dedicato alla «Storia eretica della fotografia», un racconto che ripercorre le tappe fondamentali e le curiosità dell’evoluzione tecnologica del Novecento. Si proseguirà poi il 16 giugno con una serata tecnica focalizzata su pellicole, fotocamere e ottiche, analizzando i diversi formati e il funzionamento dei vari modelli di macchine fotografiche, dalle compatte alle reflex.

La magia dello sviluppo dal vivo

Il momento culminante del corso si terrà mercoledì 24 giugno con una sessione dedicata interamente alla camera oscura. Durante la serata verrà mostrato dal vivo il processo di sviluppo dei negativi in bianco e nero, spiegando materiali e procedure necessarie per allestire eventualmente anche un piccolo laboratorio domestico. «In camera oscura come in cucina – spiegano gli organizzatori – servono ingredienti genuini e una ricetta precisa, il risultato finale è una vera magia».

L’obiettivo dei relatori, tra cui Massimiliano Amati, Massimo Battaglia, Daniele Cecconi e Renato Donelli, è fornire strumenti pratici per iniziare a fotografare a pellicola in modo semplice ed economico. Gli esperti metteranno a disposizione la loro esperienza per stimolare la creatività dei presenti e trasmettere la cura artigianale che sta dietro ogni singolo scatto analogico.

Come partecipare agli incontri

Tutte le serate inizieranno alle ore 21 nello spazio di via Speri della Chiesa Jemoli 9. Sebbene l’ingresso sia gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, per ragioni organizzative è obbligatorio prenotare il proprio posto. Gli interessati devono inviare una mail all’indirizzo info@fotoclubvarese.it per ricevere la conferma della disponibilità, dato che la capienza della sala è limitata.