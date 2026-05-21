A Varese torna “Rompiamo il Silenzio” presidio a sostegno di Gaza e della Palestina
Il presidio si terrà si terrà sabato 23 maggio dalle 16.30 alle 17.30 in piazza del Garibaldino
Nuovo appuntamento a Varese con “Rompiamo il Silenzio”, il presidio promosso per chiedere attenzione sulla situazione in Palestina e denunciare le violenze in corso nella Striscia di Gaza. L’iniziativa si terrà sabato 23 maggio dalle 16.30 alle 17.30 in piazza del Garibaldino.
Gli organizzatori invitano cittadini e associazioni a partecipare al momento pubblico di sensibilizzazione, promosso in sostegno della “Global Sumud Flotilla” e «in difesa dei palestinesi e di tutti i popoli oppressi». Al centro dell’iniziativa ci saranno i temi del conflitto israelo-palestinese, delle responsabilità della comunità internazionale e del ruolo delle istituzioni.
Nel testo diffuso per presentare l’evento, gli organizzatori esprimono una forte critica verso quella che definiscono «l’inerzia delle istituzioni» di fronte alle sofferenze della popolazione civile palestinese, chiedendo una presa di posizione più netta contro guerra, violenze e discriminazioni.
Il presidio si inserisce nel calendario delle mobilitazioni che negli ultimi mesi stanno coinvolgendo diverse città italiane a sostegno della causa palestinese.
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