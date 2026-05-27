A Varese un 19enne travolto mentre va a scuola in bici: «Mi hanno offerto 100 euro e sono scappati»

Un ragazzo di 19 anni è stato investito questa mattina mentre, in sella alla sua bicicletta, stava andando a scuola. È successo poco prima della 8.00 all’incrocio tra via Sebenico e via Corsica poco distante dall’ospedale di Circolo.

A raccontare il fatto è lo stesso giovane, dimesso con una prognosi di 7 giorni dai medici che lo hanno visitato al pronto soccorso.

« Come ogni mattina stavo andando a scuola in bici quando una macchina è sbucata dallo stop senza darmi la precedenza. La vettura mi ha preso in pieno. Sono rimbalzato sul cofano e poi sono caduto a terra».

Il giovane ha subito un colpo forte alla schiena e al ginocchio: «Due uomini sono scesi dall’auto e si sono avvicinati. Mi hanno offerto 100 euro per la bicicletta e mi hanno detto di non potersi fermare perchè dovevano prendere un aereo per andare all’estero. In quel momento stava arrivando una tirocinante di medicina che si è fermata, ha preso la targa della vettura e poi ha allertato i soccorsi».

L’ambulanza ha trasportato il giovane in codice giallo: fortunatamente la situazione è sembrata meno preoccupante e dagli esami effettuati non risultano danni importanti.

Per il giovane rimane lo sconcerto per il comportamento dell’investitore che lo ha lasciato a terra dolorante. I vigili hanno raccolto la testimonianza dello studente, che ha sporto denuncia, e della testimone: «Andare in bicicletta non è semplice. Sicuramente tornerò in sella ma a ogni incrocio starò molto attento anche quando avrò la precedenza».