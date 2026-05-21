A Varese un confronto tra scienza e amministrazioni sugli effetti del clima negli habitat naturali

Il cambiamento climatico e le sue conseguenze sugli ecosistemi saranno al centro di un pomeriggio di studio e confronto in programma venerdì 29 maggio a Villa Recalcati. A Varese arriveranno studiosi, tecnici e amministratori pubblici per discutere di foreste, biodiversità e gestione del territorio nell’ambito del progetto transfrontaliero SINTAB.

L’appuntamento, in programma dalle 13.30 alle 17 nella sala convegni della Provincia di Varese, è promosso all’interno del progetto INTERREG VI-A Italia-Svizzera “SINTAB – Sviluppo Integrato per la Natura Transfrontaliera e la Biodiversità”. L’obiettivo è mettere in dialogo il mondo della ricerca scientifica e quello delle amministrazioni locali, per comprendere come i cambiamenti climatici stiano modificando gli habitat naturali e individuare strumenti concreti di intervento.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di Varese Davide Galimberti, del presidente del Parco Regionale Campo dei Fiori Giuseppe Barra e del presidente del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate Mario Clerici. A coordinare il seminario sarà Fabio Binelli, responsabile del Dipartimento Servizi Pubblici Locali, Ambiente, Politiche Agricole e Green Economy di ANCI Lombardia, partner di progetto e organizzatore dell’evento.

Il contributo della ricerca scientifica

La prima parte del seminario sarà dedicata agli interventi scientifici. Tra gli ospiti più attesi ci sarà Giorgio Vacchiano, ricercatore dell’Università degli Studi di Milano specializzato in gestione e pianificazione forestale.

Il suo lavoro si concentra sugli effetti del cambiamento climatico sulle foreste, sulla resilienza degli ecosistemi e sulla gestione sostenibile dei boschi, attraverso modelli matematici e simulazioni che analizzano incendi, tempeste, crescita forestale e capacità di assorbimento della CO2. Nel 2018 la rivista Nature lo ha inserito tra gli undici scienziati emergenti più promettenti al mondo.

L’intervento di Vacchiano, realizzato grazie alla collaborazione con il progetto Bosco Clima sostenuto da Fondazione Cariplo, prenderà come caso di studio il Parco Regionale Campo dei Fiori. Il territorio verrà osservato come una “sentinella climatica”, capace di raccontare in scala locale gli effetti già visibili del cambiamento climatico: incendi più intensi, eventi meteorologici estremi, diffusione del bostrico e difficoltà nella rigenerazione dei boschi.

Dalla teoria alle strategie per il territorio

Il seminario punta a tradurre i dati scientifici in strumenti utili per la governance del territorio. L’idea è quella di favorire un confronto diretto tra ricercatori e amministratori pubblici per costruire strategie di prevenzione e adattamento, con particolare attenzione alla tutela della biodiversità e alla resilienza degli ecosistemi.

L’incontro rientra nelle attività del progetto SINTAB, che coinvolge realtà italiane e svizzere impegnate nella valorizzazione del patrimonio naturale transfrontaliero e nella gestione sostenibile degli habitat.