Varese News

Varese Laghi

A Varese un percorso gratuito con l’associazione Orizzonti Nuovi per genitori e coniugi separati

Un Open Day e quattro incontri serali gratuiti a Varese per aiutare coniugi e genitori separati ad affrontare conflitti, aspetti legali e sostegno ai figli

Generico 04 May 2026

Un percorso gratuito dedicato a genitori e coniugi che stanno affrontando una separazione. È l’iniziativa promossa dall’associazione Orizzonti Nuovi di Varese, che nelle prossime settimane organizzerà una serie di incontri dal titolo “Ascolto, Sostegno e Ripartenza”, pensati per offrire strumenti concreti, momenti di confronto e supporto alle famiglie che vivono situazioni di difficoltà.

Il progetto prenderà il via domenica 17 maggio alle 10.30 con un Open Day nella sede di Varese Corsi, in piazza Motta 4 a Varese. Durante la mattinata sarà possibile conoscere gli organizzatori, approfondire il programma e ricevere informazioni sulle attività previste.

Quattro incontri serali dedicati alla separazione

Dopo l’incontro inaugurale, il percorso proseguirà con quattro appuntamenti serali in programma il venerdì alle 20.45 nella sede di viale Borri 22.

Il primo incontro, previsto per il 22 maggio, sarà dedicato al tema del passaggio “dal dolore della separazione alla rinascita”. Il 29 maggio si parlerà invece di mediazione familiare e gestione del conflitto.

Il ciclo continuerà il 5 giugno con una serata dedicata agli aspetti legali della separazione e del divorzio, approfondendo diritti e doveri dei coniugi. L’ultimo appuntamento, il 12 giugno, sarà focalizzato sul sostegno pedagogico rivolto a genitori e figli.

Partecipazione gratuita

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 352 0942647 oppure scrivere all’indirizzo email orizzontinuovi.varese@gmail.com

Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.