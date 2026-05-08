A Varese un percorso gratuito con l’associazione Orizzonti Nuovi per genitori e coniugi separati

Un percorso gratuito dedicato a genitori e coniugi che stanno affrontando una separazione. È l’iniziativa promossa dall’associazione Orizzonti Nuovi di Varese, che nelle prossime settimane organizzerà una serie di incontri dal titolo “Ascolto, Sostegno e Ripartenza”, pensati per offrire strumenti concreti, momenti di confronto e supporto alle famiglie che vivono situazioni di difficoltà.

Il progetto prenderà il via domenica 17 maggio alle 10.30 con un Open Day nella sede di Varese Corsi, in piazza Motta 4 a Varese. Durante la mattinata sarà possibile conoscere gli organizzatori, approfondire il programma e ricevere informazioni sulle attività previste.

Quattro incontri serali dedicati alla separazione

Dopo l’incontro inaugurale, il percorso proseguirà con quattro appuntamenti serali in programma il venerdì alle 20.45 nella sede di viale Borri 22.

Il primo incontro, previsto per il 22 maggio, sarà dedicato al tema del passaggio “dal dolore della separazione alla rinascita”. Il 29 maggio si parlerà invece di mediazione familiare e gestione del conflitto.

Il ciclo continuerà il 5 giugno con una serata dedicata agli aspetti legali della separazione e del divorzio, approfondendo diritti e doveri dei coniugi. L’ultimo appuntamento, il 12 giugno, sarà focalizzato sul sostegno pedagogico rivolto a genitori e figli.

Partecipazione gratuita

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 352 0942647 oppure scrivere all’indirizzo email orizzontinuovi.varese@gmail.com

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