A Varese un percorso gratuito con l’associazione Orizzonti Nuovi per genitori e coniugi separati
Un Open Day e quattro incontri serali gratuiti a Varese per aiutare coniugi e genitori separati ad affrontare conflitti, aspetti legali e sostegno ai figli
Un percorso gratuito dedicato a genitori e coniugi che stanno affrontando una separazione. È l’iniziativa promossa dall’associazione Orizzonti Nuovi di Varese, che nelle prossime settimane organizzerà una serie di incontri dal titolo “Ascolto, Sostegno e Ripartenza”, pensati per offrire strumenti concreti, momenti di confronto e supporto alle famiglie che vivono situazioni di difficoltà.
Il progetto prenderà il via domenica 17 maggio alle 10.30 con un Open Day nella sede di Varese Corsi, in piazza Motta 4 a Varese. Durante la mattinata sarà possibile conoscere gli organizzatori, approfondire il programma e ricevere informazioni sulle attività previste.
Quattro incontri serali dedicati alla separazione
Dopo l’incontro inaugurale, il percorso proseguirà con quattro appuntamenti serali in programma il venerdì alle 20.45 nella sede di viale Borri 22.
Il primo incontro, previsto per il 22 maggio, sarà dedicato al tema del passaggio “dal dolore della separazione alla rinascita”. Il 29 maggio si parlerà invece di mediazione familiare e gestione del conflitto.
Il ciclo continuerà il 5 giugno con una serata dedicata agli aspetti legali della separazione e del divorzio, approfondendo diritti e doveri dei coniugi. L’ultimo appuntamento, il 12 giugno, sarà focalizzato sul sostegno pedagogico rivolto a genitori e figli.
Partecipazione gratuita
La partecipazione agli incontri è libera e gratuita. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 352 0942647 oppure scrivere all’indirizzo email orizzontinuovi.varese@gmail.com
Foto di Gerd Altmann da Pixabay
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
GrandeFratello su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Guido30 su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Gian Battista su Meno letti, più specializzazione: come sono cambiati gli ospedali varesini negli ultimi vent'anni
Felice su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.