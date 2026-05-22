Dopo l’esperienza avviata nel luglio 2025 con Macelleria Marzario, subentrata alla storica Macelleria Vernocchi nella gestione del reparto macelleria all’interno del DPiù sul Sempione di Vergiate, Donato Marzario riparte con un nuovo progetto.

Con la chiusura del supermercato, avvenuta alla fine di aprile, nasce infatti Emporio Eccellenza, il nuovo spazio di via Sempione 41 a Vergiate pensato per riportare al centro il valore del negozio di una volta: il rapporto umano, il consiglio sincero e la ricerca della qualità.

L’idea alla base dell’Emporio è quella di proporre alimentari selezionati e prodotti scelti con attenzione, valorizzando realtà artigianali, produttori indipendenti e passioni autentiche. Un luogo dove ogni prodotto racconta una storia fatta di esperienza, cura e amore per il proprio lavoro.

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 30 maggio 2026 e, per tutta la giornata, sarà possibile brindare insieme alla nascita di questo nuovo progetto.

Il programma del pomeriggio inizierà alle 16.30 con lo svelamento dell’opera in bassorilievo “Humus”, gentilmente donata da Brunilda.

Dalle 17 alle 19 spazio invece agli assaggi e ai momenti “gastro-culturali” con le degustazioni firmate dallo chef Davide Aviano, realizzate utilizzando i prodotti freschi dell’Emporio.

Nella stessa fascia oraria alcuni ospiti racconteranno il percorso che ha trasformato una passione personale in una professione e in un progetto di vita. Tra i protagonisti dell’inaugurazione ci saranno:

Davide Aviano

Donato Marzario

Mirtillo Brillo

Rubino Spiriti

Birra Hordeum

L’evento vuole essere non solo un momento di festa, ma anche un’occasione di incontro dedicata alle eccellenze del territorio, tra sapori, storie e realtà nate dalla passione per il proprio lavoro.

L’ingresso è libero.

Contatti

EMPORIO ECCELLENZA

via Sempione 41, Vergiate

T: +39 393 038 7094

@:macelleriamarzario@gmail.com