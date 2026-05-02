A Vergiate gli studenti della Don Milani portano in scena “La Dolce Commedia”
Venerdì 9 maggio alla Sala Polivalente gli studenti della scuola Don Milani presentano una rivisitazione originale e contemporanea della Divina Commedia con il tema della dieta
Saranno i ragazzi della scuola Don Milani di Vergiate a portare in scena una versione originale e creativa della Divina Commedia. L’appuntamento è per venerdì 9 maggio alle 16.30 alla Sala Polivalente, dove la classe 2^D presenterà “La Dolce Commedia”, una rivisitazione in chiave moderna e simpatica del capolavoro di Dante.
L’iniziativa nasce all’interno del percorso scolastico e punta a rendere più accessibile e coinvolgente uno dei testi fondamentali della letteratura italiana, reinterpretandolo con uno sguardo giovane e contemporaneo.
La rappresentazione prende spunto dalla struttura della Divina Commedia, ma la rilegge con leggerezza e creatività, scegliendo come filo conduttore il tema della dieta.
Un’idea originale che permette agli studenti di giocare con i personaggi e le situazioni dell’opera, attualizzandoli e rendendoli più vicini al pubblico di oggi, senza perdere il legame con il testo originale.
Protagonisti dello spettacolo saranno gli stessi alunni della classe 2^D, impegnati nella messa in scena di un lavoro che unisce studio, teatro e collaborazione.
Lo spettacolo si terrà alla Sala Polivalente di Vergiate ed è aperto al pubblico con biglietti a un prezzo simbolico. Un evento pensato per tutte le età, che unisce cultura e intrattenimento grazie all’entusiasmo dei più giovani.
(immagine di repertorio)
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