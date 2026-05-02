A Vergiate gli studenti della Don Milani portano in scena “La Dolce Commedia”

Saranno i ragazzi della scuola Don Milani di Vergiate a portare in scena una versione originale e creativa della Divina Commedia. L’appuntamento è per venerdì 9 maggio alle 16.30 alla Sala Polivalente, dove la classe 2^D presenterà “La Dolce Commedia”, una rivisitazione in chiave moderna e simpatica del capolavoro di Dante.

L’iniziativa nasce all’interno del percorso scolastico e punta a rendere più accessibile e coinvolgente uno dei testi fondamentali della letteratura italiana, reinterpretandolo con uno sguardo giovane e contemporaneo.

La rappresentazione prende spunto dalla struttura della Divina Commedia, ma la rilegge con leggerezza e creatività, scegliendo come filo conduttore il tema della dieta.

Un’idea originale che permette agli studenti di giocare con i personaggi e le situazioni dell’opera, attualizzandoli e rendendoli più vicini al pubblico di oggi, senza perdere il legame con il testo originale.

Protagonisti dello spettacolo saranno gli stessi alunni della classe 2^D, impegnati nella messa in scena di un lavoro che unisce studio, teatro e collaborazione.

Lo spettacolo si terrà alla Sala Polivalente di Vergiate ed è aperto al pubblico con biglietti a un prezzo simbolico. Un evento pensato per tutte le età, che unisce cultura e intrattenimento grazie all’entusiasmo dei più giovani.

(immagine di repertorio)