Vergiate
A Vergiate un serata di prevenzione sul tema degli infortuni domestici
Lunedì 25 maggio alle ore 20.45 presso la Sala Polivalente “A. Marchetti” con la presenza della SOS dei Laghi ANPAS si parlerà di Incidenti Domestici: Prevenzione, Sicurezza e Primo Intervento
25 Maggio 2026
Lunedì 25 maggio alle ore 20.45 presso la Sala Polivalente “A. Marchetti” con la presenza della SOS dei Laghi ANPAS si parlerà di Incidenti Domestici: Prevenzione, Sicurezza e Primo Intervento.
La prima causa degli incidenti domestici sono la disattenzione, l’uso improprio di attrezzi e la scarsa manutenzione degli ambienti.
Durante la serata saranno trattate diverse tematiche:
• Rischi domestici comuni;
• Consigli di prevenzione;
• Nozioni di Primo Soccorso;
• Come affrontare le emergenze.
Evento con il Patrocinio del Comune di Vergiate
CGIL – SPI VARESE
SINDACATO PENSIONATI ITALIANI: Sesto Calende via Corte del Fico 4 tel: 03321956350
Vergiate via Cavallotti 10 tel: 03321956360
Indirizzo email: spisestocalende@cgil.
lombardia.it
Sito Internet:
22 Maggio 2026
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