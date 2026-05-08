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A Villa Cagnola l’assemblea generale della Cgil Varese sulle proposte di legge su sanità e appalti

Il sindacato varesino riunisce tutte le categorie provinciali presso Villa Cagnola per illustrare i contenuti delle due leggi di iniziativa popolare e far partire la mobilitazione territoriale

Cgil in piazza contro una Legge di Bilancio

La CGIL di Varese sceglie la cornice di Villa Cagnola a Gazzada Schianno per dare ufficialmente il via alla campagna di raccolta firme su due temi centrali per il sindacato: sanità e appalti. L’appuntamento, fissato per la mattinata di venerdì 15 maggio 2026, vedrà la partecipazione congiunta di tutte le categorie della Camera del Lavoro territoriale, segnando un momento di mobilitazione unitaria per l’intero sindacato provinciale.

Due leggi di iniziativa popolare

Al centro dell’assemblea generale ci sono due proposte di legge di iniziativa popolare. Il sindacato punta a raccogliere il consenso dei cittadini su testi che mirano a riformare profondamente la gestione della sanità pubblica e la normativa che regola il sistema degli appalti, questioni considerate critiche per la tutela dei diritti dei lavoratori e della qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.

Il programma della mattinata a Gazzada

I lavori inizieranno alle ore 9. Come previsto per le assemblee che si stanno svolgendo in questi giorni su tutto il territorio nazionale, l’evento di Varese riunirà contemporaneamente i componenti delle assemblee generali di tutte le sigle di categoria. Durante l’incontro verranno illustrati i dettagli tecnici dei testi legislativi, fornendo ai delegati gli strumenti necessari per avviare la successiva fase di sensibilizzazione e raccolta firme tra i lavoratori e nelle piazze.

Gli interventi e le conclusioni

L’apertura dell’incontro sarà affidata ai vertici provinciali del sindacato. «L’Assemblea sarà introdotta – spiegano gli organizzatori – dalla Segretaria generale Cgil Varese, Stefania Filetti». Dopo il dibattito e la presentazione delle strategie per la campagna nazionale, il compito di tirare le fila della giornata spetterà alla segreteria regionale. «Le conclusioni saranno affidate – si legge nella nota del sindacato – ad Angela Mondellini, della Segreteria regionale Cgil Lombardia».

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Pubblicato il 08 Maggio 2026
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