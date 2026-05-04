A Villa Panza il dialogo tra la filosofa Florinda Cambria e il critico Nicola Davide Angerame per “Voci di Varese”

Giovedì 7 maggio alle 18 nuovo appuntamento gratuito del ciclo promosso dal FAI: al centro il valore delle pratiche culturali tra filosofia, arti e innovazione in una città da sempre crocevia di idee e sperimentazioni

Proseguono gli appuntamenti della seconda edizione di “Voci di Varese. Villa Panza incontra…”: un ciclo di conversazioni con ingresso gratuito a Villa e Collezione Panza che il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica alla città e alle sue voci più significative.

L’iniziativa prende forma proprio nel luogo di elezione in cui Giuseppe Panza di Biumo ha maturato il suo pensiero e affinato uno sguardo capace di trascendere i confini geografici e culturali, portando Varese nel mondo e il mondo a Varese. Questo patrimonio diventa oggi un punto di partenza per conoscere e riflettere insieme a chi ha intrecciato il proprio percorso con questa terra, per nascita o per scelta, distinguendosi nei campi della ricerca, dell’innovazione e della creatività.

Protagonisti dell’incontro di giovedì 7 maggio alle ore 18 saranno Florinda Cambria, filosofa e saggista, in dialogo con l’attivista culturale e critico Nicola Davide Angerame. L’approccio multidisciplinare e transdisciplinare che caratterizza la formazione dei due interlocutori – all’incrocio fra arti performative, filosofia, scienze sociali e storia – costituisce una delle istanze più urgenti per la diffusione di pratiche formative all’altezza della complessità del nostro presente. La stessa città di Varese, con la sua configurazione a molteplici epicentri (le antiche “castellanze”), si presta a una declinazione anche spaziale di una cultura in grado di armonizzare pratiche di pensiero plurali, plurivoche, decentrate e disponibili alla reciproca trasformazione.

Il territorio di Varese, come è noto, è stato a lungo luogo di transito e scambio per cittadini e cittadine che – provenendo spesso da altre città – vi apportavano novità e sperimentazioni nell’ambito delle scienze, delle arti e delle tecniche. Nella fattispecie, il caso di Villa Panza, con le sue collezioni e installazioni d’arte, costituisce un esempio emblematico di convergenza di competenze, saperi e pratiche provenienti da ambiti espressivi diversi e perfettamente intrecciati.

Florinda Cambria ha fondato nel 2015 e coordinato il centro di studi transdisciplinari “Mechrí /Laboratorio di filosofia e cultura”, da anni impegnato in percorsi di ricerca e divulgazione.

Il dialogo tra Angerame e Cambria intende illustrare le potenzialità culturali e civili di pratiche culturali in grado di varcare i confini di specialismi tanto efficienti quanto distanti dalle effettive esigenze di un mondo sempre più dinamico e complesso, sempre più bisognoso di strumenti e linguaggi forieri di condivisione, coesistenza, cittadinanze plurali.

Le iniziative organizzate da Villa Panza, concepite come aperte alla collettività, si propongono come un’occasione per stimolare un dialogo costruttivo sul ruolo della cultura, della ricerca e dell’innovazione nel contesto contemporaneo. Con Voci di Varese, il FAI invita dunque il pubblico, in particolare i cittadini varesini, a venire, a tornare e a frequentare la villa, non solo come casa-museo e sede di esposizioni d’arte, ma come luogo vivo, aperto e accogliente di scambio e confronto. Uno spazio dove ritrovare e rileggere una parte della propria storia, nel solco della visione e dell’agire di Giuseppe Panza di Biumo, che alla sua casa e alla città ha saputo imprimere il segno della sua visione.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2026” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, Partner degli eventi istituzionali e Acqua Ufficiale della Fondazione, e al prezioso contributo di Pirelli, accanto al FAI dal 2005, che rinnova per il quattordicesimo anno consecutivo la sua storica vicinanza all’iniziativa; due sinergie pluriennali strategiche e virtuose, da sempre fondate su medesimi obiettivi e valori, che si sono consolidate negli anni con la realizzazione di numerosi progetti.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Per prenotare: tel. 0332283960; faibiumo@fondoambiente.it.

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