A Villa Panza l’artista internazionale Paola Pivi ospite di “Voci di Varese”
Mercoledì 20 maggio nuovo appuntamento della rassegna del FAI “Voci di Varese”.La conversazione sarà dedicata al rapporto tra arte contemporanea, paesaggio e comunità locale. Ingresso gratuito
Mercoledì 20 maggio un nuovo appuntamento della rassegna promossa dal FAI. Paola Pivi, artista internazionale, sarà protagonista di un confronto con la curatrice Marta Spanevello sul ruolo dell’arte contemporanea e sul rapporto tra cultura e territorio
A Villa e Collezione Panza torna “Voci di Varese. Villa Panza incontra…”, il ciclo di conversazioni promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedicato alle personalità che hanno contribuito a costruire l’identità culturale della città e del territorio. Dopo il successo della seconda edizione, la rassegna aggiunge un nuovo appuntamento in programma mercoledì 20 maggio alle ore 18, con ingresso gratuito alla Villa e alla Collezione Panza.
Protagoniste dell’incontro saranno l’artista Paola Pivi e Marta Spanevello, curatrice di Villa e Collezione Panza. Il dialogo prenderà spunto dalla pratica artistica di Pivi per riflettere sul significato dell’arte contemporanea nel presente e sul ruolo che essa può svolgere nel tessuto sociale e culturale, non solo nei grandi centri urbani ma anche in realtà territoriali come Varese.
Arte contemporanea e territorio
L’iniziativa nasce nel luogo simbolo della visione di Giuseppe Panza di Biumo, collezionista che ha saputo trasformare Varese in un punto di incontro internazionale per l’arte contemporanea. La villa diventa così uno spazio aperto al confronto, dove il dialogo tra ricerca artistica, architettura, paesaggio e comunità può generare nuove prospettive di partecipazione culturale.
L’incontro offrirà l’occasione per approfondire il lavoro di Paola Pivi, artista nota a livello internazionale per opere capaci di trasformare oggetti e situazioni quotidiane in esperienze inattese e spiazzanti. Aerei, animali, materassi e altri elementi comuni vengono reinterpretati attraverso un approccio ironico e visionario che affonda le radici nella tradizione del ready-made, dando vita a nuove letture della realtà.
Villa Panza come luogo di incontro
Con “Voci di Varese”, il FAI conferma la volontà di rendere Villa Panza uno spazio vivo e accessibile, non soltanto una casa museo o sede espositiva, ma anche un luogo di dialogo aperto alla città e alla collettività.
L’obiettivo della rassegna è quello di stimolare una riflessione condivisa sul ruolo della cultura, della ricerca e dell’innovazione nella società contemporanea, invitando i cittadini a vivere la villa come parte integrante della propria storia culturale, nel solco della visione lasciata da Giuseppe Panza di Biumo.
L’iniziativa è realizzata con la collaborazione del Comune di Varese.
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