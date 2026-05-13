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A Visionare arriva João Ferreira Nunes: il paesaggista che “aggiusta” le ingiustizie del territorio

Una lezione internazionale di paesaggio contemporaneo tra rigenerazione ambientale, cultura del territorio e visioni per le città del futuro nell'incontro promosso dall'Ordine degli Architetti di Varese

Generico 11 May 2026

Il prossimo appuntamento di Visionare, i dialoghi di architettura organizzati dall’Ordine degli Architetti di Varese e curati da Fulvio Irace, è in programma giovedì 21 maggio alle 19 alla FAI Villa e Collezione Panza di Piazza Litta. Protagonista della serata è João Ferreira Nunes, architetto paesaggista portoghese tra i più influenti della scena internazionale.
Come tutti i maestri del paesaggio, Nunes viene dalla terra: si è formato all’Istituto Superiore di Agronomia dell’Università Tecnica di Lisbona, dove insegna dal 1992, e ha conseguito il Master in Architettura del Paesaggio alla ETSAB – Universitat Politècnica de Catalunya. Nel 1985 ha fondato PROAP, studio internazionale che sviluppa il progetto di paesaggio come processo dinamico e interdisciplinare, integrando ecologia, cultura e trasformazione territoriale.

Tra le realizzazioni più note c’è il Parco del fiume Tejo a Lisbona, nato dalla riqualificazione di una vecchia discarica trasformata in area verde ricreativa: un esempio emblematico dell’approccio di Nunes, che concepisce il paesaggio come dispositivo di conoscenza e strumento di monitoraggio del ciclo vivente. Quarant’anni di esperienza lo hanno portato a costruire una visione in cui il risultato non è mai una forma impressa a priori, ma un equilibrio conquistato attraverso stratificazioni lente e aggiustamenti progressivi.

Visiting Professor in alcune delle università più prestigiose al mondo — tra cui Harvard GSD, UPenn e Versailles — è oggi Professore Ordinario presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio. Nel 2013 ha ricevuto la Cattedra di Eccellenza “Adalberto Libera”.
L’incontro è aperto a tutti. Chi vuole partecipare in presenza può iscriversi scrivendo a formazione@ordinearchitettivarese.it. È disponibile anche un webinar gratuito, con iscrizione sul portale del CNA all’indirizzo https://portaleservizi.cnappc.it/. Agli architetti saranno riconosciuti crediti formativi.

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Pubblicato il 13 Maggio 2026
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