A Volandia arriva la storica vedetta della Guardia di Finanza che fu una svolta nella lotta al contrabbando in mare
Restaurata dal Centro Navale di Formia, la vedetta raggiunge oltre 70 nodi di velocità ed è stata protagonista della lotta al contrabbando negli anni Novanta
Una storica “Vedetta Velocissima” della Guardia di Finanza entra a far parte dell’esposizione permanente di Volandia. Dal 5 maggio 2026 il Museo del Volo di Somma Lombardo ospita infatti la V.6006, uno dei mezzi navali più rappresentativi del comparto aeronavale delle Fiamme Gialle.
L’imbarcazione è stata restaurata dal Centro Navale di Formia in collaborazione con l’Ufficio Navale del Comando Generale della Guardia di Finanza e ceduta definitivamente alla Fondazione Volandia per finalità espositive.
Un mezzo simbolo della lotta al contrabbando
La classe “Vedette Velocissima” prende il nome dalle elevate prestazioni operative: oltre 70 nodi di velocità massima, con caratteristiche ispirate alle gare offshore.
Entrate in servizio all’inizio degli anni Novanta, le unità della classe V.6000 hanno rappresentato un punto di svolta nella lotta al contrabbando e ai traffici illeciti via mare, soprattutto nel basso Adriatico tra le coste pugliesi e quelle balcaniche.
Grazie alla loro velocità e manovrabilità, queste imbarcazioni permisero alla Guardia di Finanza di acquisire un vantaggio strategico negli inseguimenti dei trafficanti.
Volandia amplia l’area dedicata alla Guardia di Finanza
Volandia, museo ospitato nelle storiche Officine Aeronautiche Caproni accanto all’aeroporto di Malpensa, arricchisce così il proprio percorso espositivo dedicato alle Forze Armate e ai Corpi dello Stato.
La Guardia di Finanza era già presente con due elicotteri storici, NH500 e A109, simboli dell’attività aerea del Corpo.
Negli ultimi mesi l’area è stata inoltre ampliata con divise storiche degli anni Sessanta, Ottanta e Novanta e materiale iconografico proveniente dal Museo Storico della Guardia di Finanza.
La V.6006 visibile dal pubblico
La vedetta V.6006 sarà esposta nell’area dedicata alla Guardia di Finanza all’interno del Parco e Museo del Volo di Volandia, a Somma Lombardo.
L’iniziativa punta a valorizzare e raccontare al pubblico il ruolo del Servizio Navale della Guardia di Finanza, oggi unica forza di polizia sul mare in base al decreto legislativo del 2016, fatte salve le ulteriori attribuzioni previste dalla normativa.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Felice su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.