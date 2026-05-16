A Volandia arriva la storica vedetta della Guardia di Finanza che fu una svolta nella lotta al contrabbando in mare

Una storica “Vedetta Velocissima” della Guardia di Finanza entra a far parte dell’esposizione permanente di Volandia. Dal 5 maggio 2026 il Museo del Volo di Somma Lombardo ospita infatti la V.6006, uno dei mezzi navali più rappresentativi del comparto aeronavale delle Fiamme Gialle.

Galleria fotografica La vedetta della guardia di finanza a Volandia 4 di 4

L’imbarcazione è stata restaurata dal Centro Navale di Formia in collaborazione con l’Ufficio Navale del Comando Generale della Guardia di Finanza e ceduta definitivamente alla Fondazione Volandia per finalità espositive.

Un mezzo simbolo della lotta al contrabbando

La classe “Vedette Velocissima” prende il nome dalle elevate prestazioni operative: oltre 70 nodi di velocità massima, con caratteristiche ispirate alle gare offshore.

Entrate in servizio all’inizio degli anni Novanta, le unità della classe V.6000 hanno rappresentato un punto di svolta nella lotta al contrabbando e ai traffici illeciti via mare, soprattutto nel basso Adriatico tra le coste pugliesi e quelle balcaniche.

Grazie alla loro velocità e manovrabilità, queste imbarcazioni permisero alla Guardia di Finanza di acquisire un vantaggio strategico negli inseguimenti dei trafficanti.

Volandia amplia l’area dedicata alla Guardia di Finanza

Volandia, museo ospitato nelle storiche Officine Aeronautiche Caproni accanto all’aeroporto di Malpensa, arricchisce così il proprio percorso espositivo dedicato alle Forze Armate e ai Corpi dello Stato.

La Guardia di Finanza era già presente con due elicotteri storici, NH500 e A109, simboli dell’attività aerea del Corpo.

Negli ultimi mesi l’area è stata inoltre ampliata con divise storiche degli anni Sessanta, Ottanta e Novanta e materiale iconografico proveniente dal Museo Storico della Guardia di Finanza.

La V.6006 visibile dal pubblico

La vedetta V.6006 sarà esposta nell’area dedicata alla Guardia di Finanza all’interno del Parco e Museo del Volo di Volandia, a Somma Lombardo.

L’iniziativa punta a valorizzare e raccontare al pubblico il ruolo del Servizio Navale della Guardia di Finanza, oggi unica forza di polizia sul mare in base al decreto legislativo del 2016, fatte salve le ulteriori attribuzioni previste dalla normativa.