A4 Milano-Brescia, chiuso il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza: tutte le notti interessate dai lavori
Interventi di ammodernamento delle barriere di sicurezza comportano chiusure notturne in più giornate tra il 5 e il 10 maggio con uscita obbligatoria a Sesto San Giovanni e percorsi alternativi segnalati lungo la viabilità ordinaria
Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, verso Brescia, nei seguenti giorni e orari:
-nelle due notti di martedì 5 e mercoledì 6 maggio, con orario 21:00-5:00;
-dalle 23:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 maggio;
-dalle 22:00 di sabato 9 alle 6:00 di domenica 10 maggio.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza e rientrare in A4 alla stazione di Monza.
Si precisa che lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà contestualmente chiuso in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
verso Torino/Milano città: Cormano;
verso Brescia: Monza.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su A Carnago Fratelli d'Italia attacca il "pendolarismo" del consigliere di Forza Italia
GrandeFratello su Il centrosinistra lancia il "Patto per Varese": coalizione aperta e candidato entro fine anno
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.