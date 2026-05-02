A4 Milano-Brescia, chiuso il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza: tutte le notti interessate dai lavori

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, verso Brescia, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di martedì 5 e mercoledì 6 maggio, con orario 21:00-5:00;

-dalle 23:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 maggio;

-dalle 22:00 di sabato 9 alle 6:00 di domenica 10 maggio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza e rientrare in A4 alla stazione di Monza.

Si precisa che lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà contestualmente chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

verso Torino/Milano città: Cormano;

verso Brescia: Monza.