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A8 Milano-Varese, chiusure notturne allo svincolo di Gallarate

 Stop temporanei in uscita nelle notti tra il 20 e il 24 maggio per lavori di manutenzione e riqualifica lungo l’autostrada

lavori autostrada notte

Sulla A8 Milano-Varese sono in programma chiusure notturne dello svincolo di Gallarate per consentire interventi di manutenzione e lavori sulle infrastrutture autostradali. Nel dettaglio, dalle 21 di mercoledì 20 maggio alle 5 di giovedì 21 maggio sarà chiusa l’uscita di Gallarate per i veicoli provenienti da Milano.
Il provvedimento si rende necessario per attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, gli automobilisti potranno utilizzare le uscite di Busto Arsizio o Cavaria, rispettivamente ai chilometri 24+500 e 33+900 della A8, oppure la stazione di Besnate, al chilometro 4 della D08 Diramazione Gallarate-Gattico.
Ulteriori limitazioni sono previste nelle notti tra giovedì 21 e venerdì 22 maggio e tra sabato 23 e domenica 24 maggio, sempre nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 5. In questo caso sarà chiusa l’uscita di Gallarate per chi proviene da Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore.
Per aggirare la chiusura, Autostrade consiglia di uscire a Solbiate Arno Albizzate, al chilometro 35+700 della A8, oppure alla stazione di Besnate sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.La società invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica predisposta lungo il percorso e a programmare per tempo gli spostamenti nelle fasce orarie interessate dai lavori.

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Pubblicato il 17 Maggio 2026
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