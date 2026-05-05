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A8 Milano-Varese e A9: chiusure notturne per manutenzione e barriere antirumore

Tra l'8 e il 9 maggio previste interruzioni strategiche tra Saronno e l'allacciamento A8, chiusure a Lainate e limitazioni sulla A1 e A9; ripristinata la circolazione sulla A4 dopo i disagi della mattinata

lavori autostrada notte

Una serie di interventi di manutenzione e riqualificazione delle infrastrutture comporterà diverse modifiche alla viabilità tra Milano, Varese e Como nei prossimi giorni. I lavori, che spaziano dalla cura del verde all’installazione di barriere di sicurezza, richiederanno la chiusura di tratti e svincoli chiave.

I principali interventi sulla A8 e sulla A9

Il provvedimento più impattante riguarda la notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio. Dalle ore 22:00 alle ore 5:00, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso resterà chiuso il tratto tra Saronno e l’allacciamento con la A8 in direzione Milano/Lainate. Gli automobilisti dovranno uscire a Saronno e proseguire sulla viabilità ordinaria (SP27) per rientrare in A8 a Castellanza.

Contemporaneamente, sulla A8 Milano-Varese, saranno adottate restrizioni a Lainate: lo svincolo sarà chiuso sia in entrata verso Varese sia in uscita per chi proviene da Varese. In alternativa si suggerisce l’utilizzo delle stazioni di Legnano o Saronno. Si ricorda inoltre che in A8 permane la chiusura continuativa dell’entrata di Gallarate verso Milano per l’installazione delle nuove barriere antirumore.

Sempre sulla A9, ma nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 maggio, sarà chiusa l’uscita di Fino Mornasco per chi proviene da Como per manutenzione all’illuminazione.

Sulla A8 Milano-Varese, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Busto Arsizio e Gallarate, verso Varese, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 5, alle 5:00 di mercoledì 6 maggio.
Il suddetto tratto sarà chiuso nelle due notti di giovedì 7 e venerdì 8 maggio, con orario 22:00-5:00, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, percorrere la viabilità ordinaria: SS336 verso Malpensa, SS33 del Sempione in direzione Gallarate, via Mornera, via Pier Capponi, via Lombardia, via Vespucci, via Sanzio, via Vittorio Veneto e rientrare in A8 verso Varese a Gallarate.

Chiusure diurne sulla A1 Basso Lodigiano

Lavori alle essenze arboree interesseranno anche la A1 Milano-Napoli presso la stazione di Basso Lodigiano. Sono previste chiusure alternate per le giornate di venerdì 8 e sabato 9 maggio:

  • Uscita chiusa: dalle 11:00 alle 13:00 (da Milano e Bologna).

  • Entrata chiusa: dalle 12:00 alle 14:00 (entrambe le direzioni).

Per i veicoli pesanti sopra le 3,5 tonnellate diretti a Bologna, è necessario l’uso dello svincolo di Casalpusterlengo a causa dei limiti di peso sul ponte del fiume Po.

Viabilità ripristinata sulla A4

Si segnala infine che nella mattinata odierna, 5 maggio, si sono risolte le code sulla A4 Milano-Brescia tra l’allacciamento A58 e Sesto San Giovanni verso Torino. I rallentamenti erano stati causati da un autobus in avaria al km 137+300, ora rimosso. Il traffico è tornato a scorrere regolarmente su tutte le corsie disponibili dopo l’intervento dei soccorsi e della Polizia Stradale.

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Pubblicato il 05 Maggio 2026
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