A8 Milano-Varese, nuovi lavori alle barriere antirumore: chiusure notturne tra Busto Arsizio, Castellanza e Legnano
Tra l'11 e il 13 maggio previste limitazioni al traffico in direzione Milano e la chiusura completa dello svincolo di Busto Arsizio; Autostrade comunica i percorsi alternativi tra SS336 e viabilità ordinaria
Prosegue il piano di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture sulla rete autostradale lombarda. Autostrade per l’Italia ha comunicato nuovi provvedimenti di chiusura notturna lungo la A8 Milano-Varese, necessari per consentire gli interventi tecnici sulle barriere antirumore.
Il calendario delle chiusure
I lavori interesseranno principalmente la direttrice verso Milano in due distinte fasi notturne:
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Notte tra lunedì 11 e martedì 12 maggio (ore 22:00 – 5:00): sarà chiuso il tratto tra Busto Arsizio e Castellanza. In questa fascia oraria, lo svincolo di Busto Arsizio resterà inoltre interdetto in entrata verso entrambe le direzioni (Milano e Varese).
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Notte tra martedì 12 e mercoledì 13 maggio (ore 22:00 – 5:00): la chiusura si estenderà al tratto compreso tra Busto Arsizio e Legnano. Anche in questo caso, l’accesso allo svincolo di Busto Arsizio sarà negato sia per chi è diretto a Milano sia per chi viaggia verso Varese.
Percorsi alternativi consigliati
Per ovviare ai disagi e garantire la mobilità, sono stati individuati itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria e statale:
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Per chi viaggia verso Milano (chiusura tratti): i veicoli in uscita obbligatoria a Busto Arsizio dovranno immettersi sulla SS336 verso Malpensa, utilizzare lo svincolo per la SS33 del Sempione e proseguire seguendo le indicazioni per Castellanza o Legnano (attraverso via Cadorna e via Turati) per poi rientrare in autostrada.
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Per le entrate di Busto Arsizio: chi è diretto a Milano può utilizzare lo svincolo di Castellanza, mentre per la direzione Varese si consiglia l’entrata di Gallarate.
Le autorità invitano gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria installata lungo i percorsi e a consultare i canali di informazione sulla viabilità in tempo reale prima di mettersi in viaggio.
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