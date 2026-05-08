A8 Milano-Varese, nuovi lavori alle barriere antirumore: chiusure notturne tra Busto Arsizio, Castellanza e Legnano

Notte tra lunedì 11 e martedì 12 maggio (ore 22:00 – 5:00): sarà chiuso il tratto tra Busto Arsizio e Castellanza . In questa fascia oraria, lo svincolo di Busto Arsizio resterà inoltre interdetto in entrata verso entrambe le direzioni (Milano e Varese).

Notte tra martedì 12 e mercoledì 13 maggio (ore 22:00 – 5:00): la chiusura si estenderà al tratto compreso tra Busto Arsizio e Legnano. Anche in questo caso, l’accesso allo svincolo di Busto Arsizio sarà negato sia per chi è diretto a Milano sia per chi viaggia verso Varese.