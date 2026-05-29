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Abbandonava immondizia tra Caravate e Cittiglio: individuato, multato e costretto a smaltire i rifiuti

Azione contro sporcaccioni e vandali nella zona del sottopasso della Colacem: beccato un abitudinario dell'abbandono, sanzionata una seconda persona che guidava un'auto a noleggio

rifiuti abbandonati caravate

Pugno duro contro gli sporcaccioni a Caravate. Nei giorni scorsi la Polizia Locale ha monitorato una zona al confine con il territorio di Cittiglio – non lontano dal sottopasso della Colacem – dove spesso vengono abbandonati rifiuti di ogni tipo oltre ad altre manifestazioni di inciviltà, talvolta anche oltre il limite della legalità.

Alcune segnalazioni dei cittadini hanno quindi fatto scattare i controlli: la Polizia locale ha esaminato il materiale abbandonato e, allo stesso tempo, utilizzato i sistemi di videosorveglianza per individuare i responsabili. Uno di loro ha compiuto diversi “abbandoni” nel giro di pochi giorni: individuato, contattato e messo alle strette è stato costretto sia a pagare una multa salata, sia a smaltire il materiale che aveva lasciato per strada.

Una seconda persona, individuata alla guida di un’automobile a noleggio per conto di una ditta veneta, è stato rintracciato e sanzionato per aver abbandonato un sacchetto contenente numerosi scarti alimentari.

Oltre alla Polizia Locale, in zona operano anche gli uomini dei Carabinieri Forestali che proprio a Caravate hanno un proprio presidio. Da pochi giorni si è tra l’altro insediato un nuovo responsabile, il maresciallo William Vian, che ha incontrato il sindaco Nicola Tardugno il quale lo ha accolto a nome della cittadinanza e di una “alleanza” contro chi deturpa il paesaggio e gli spazi comuni con l’immondizia.

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Pubblicato il 29 Maggio 2026
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