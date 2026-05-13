“Abbiamo portato il lago di Varese a Roma”, il concorso “Il Condominio Letterario” varca i confini

Il microcosmo del vivere comune valica i confini locali e approda nella Capitale. Il concorso letterario “Il Condominio Letterario”, iniziativa nata per raccontare la convivenza tra vicini attraverso la narrativa e la saggistica, è stato presentato con successo a Condominio in Fiera, l’importante rassegna biennale di settore ospitata a Roma.

L’evento di presentazione si è tenuto all’interno dello stand varesino di “Benvenuti in Condominio”, attirando l’attenzione di numerosi visitatori e addetti ai lavori incuriositi dall’originalità della proposta. L’iniziativa, lanciata dall’Associazione Camera Condominiale Varese e dalla testata Benvenuti in Condominio, trasforma quello che è spesso un ambito di pura gestione o litigiosità in uno spazio di approfondimento culturale e confronto sociale.

“Abbiamo portato il lago di Varese a Roma” ha dichiarato con soddisfazione Giulia Nicora, direttrice responsabile di ‘Benvenuti in Condominio’ e presidente della giuria del concorso, durante l’evento nella sede romana. “L’accoglienza è stata straordinaria e conferma quanto il tema della vita condominiale sia un serbatoio infinito di storie e professionalità che meritano di essere raccontate.”

Il concorso, aperto ad autori di tutta Italia, si articola in tre sezioni che riguardano opere sia edite che inedite: romanzi, racconti ed opere tecniche (queste ultime intese come saggi, manuali per amministratori e contenuti di corsi formativi).

I termini per l’invio delle opere sono fissati per il 13 luglio 2026 entro le ore 17:00. La partecipazione prevede l’invio dei lavori (anche digitali) all’indirizzo concorso@benvenutiincondominio.it, accompagnati dal CV dell’autore e dalla scheda di iscrizione scaricabile assieme al regolamento sul sito www.benvenutiincondominio.it. Le quote di iscrizione sono di 30 euro per i romanzi, 10 euro per i racconti e 50 euro per le opere tecniche.

I vincitori beneficeranno di targhe premio e concrete opportunità editoriali, come contratti di pubblicazione per gli inediti e l’inserimento in un’antologia per i racconti selezionati. La cerimonia di premiazione finale si terrà il 13 settembre 2026 presso la Fiera di Varese.

L’iniziativa gode di un ampio network di sostenitori che sottolineano il valore territoriale e nazionale del progetto:

Istituzioni patrocinanti: Provincia di Varese, Comune di Varese, CCIAA di Varese, Regione Lombardia in attesa di conferma.