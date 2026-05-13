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“Abitare Attraverso”, la mostra di Laveno resta aperta fino a settembre

Il successo di pubblico delle prime settimane ha portato alla proroga dell’esposizione allestita a Villa Fumagalli con le opere di sei giovani artisti diplomati all’Accademia di Brera

generica

Doveva essere una mostra primaverile per accompagnare l’apertura della stagione turistica a Laveno Mombello e invece sta diventando un vero fenomeno di successo per questi sei artisti che hanno trasformato le stanze di Villa Fumagalli in opere contemporanee ed emozionanti.

Il successo di pubblico registrato nelle scorse settimane non lascia dubbi: Abitare Attraverso – Topografie della Soglia“, realizzata da un collettivo di sei diplomati all’Accademia di Brera (Corinne Aquilino, Chiara Capuana, Sergio Di Bella, Francesca Petricci, Noemi Roccella ed Ettore Vezzosi) continua a sorprendere e a coinvolgere i visitatori di Villa Fumagalli, sede anche dell’Ufficio del Turismo.

Le stanze diventano luoghi da attraversare e al tempo stesso da vivere, mentre le opere site-specific instaurano un dialogo continuo con l’identità della villa progettata dall’Arch. Portaluppi nel 1935. Un’esperienza che non è una semplice visita, ma un vero attraversamento: ogni ambiente, ogni soglia, ogni angolo racconta qualcosa di nuovo grazie alle installazioni pensate appositamente per questi spazi.

L’ottimo riscontro di pubblico ha indotto a prorogare la mostra fino al 12 settembre 2026, con un’importante estensione degli orari a partire da giugno, in coincidenza con l’apertura dell’ufficio turistico:

A maggio gli orari sono i seguenti: il martedì e da venerdì a domenica dalle 9.30 alle 13.30

Da giugno: da martedì a giovedì 9.30 – 13.30 e  da venerdì a domenica 9.30 – 13.30 / 14.30 – 18.00

In occasione della proroga è attesa anche l’uscita del catalogo della mostra, disponibile presso la Galleria 8900 di Laveno Mombello. L’ingresso è gratuito. Per tutti gli aggiornamenti www.visitlaveno.it e i canali social ufficiali.

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Pubblicato il 13 Maggio 2026
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