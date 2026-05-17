Varese News

Cultura

“Abitare attraverso”, visita guidata tra arte e confronto a Laveno Mombello

Le artiste e la curatrice hanno accompagnato il pubblico alla scoperta della mostra allestita a Villa Fumagalli dedicata al tema dell’abitare e delle relazioni

varie

Si è svolta nella mattinata di domenica 17  maggio a Laveno Mombello, negli spazi di Villa Fumagalli, la visita guidata alla mostra “Abitare attraverso -Topografie della soglia”, appuntamento culturale che ha richiamato un pubblico attento e partecipe in un clima di interesse e condivisione.

L’iniziativa, organizzata con la presenza delle artiste Chiara Capuana e Francesca Petricci insieme alla curatrice Alice Gomiero, ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento sulle opere esposte e sui linguaggi artistici che attraversano il progetto. Durante il percorso, i partecipanti hanno potuto confrontarsi direttamente con le autrici, entrando nel cuore della ricerca proposta dalla mostra.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.