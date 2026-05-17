“Abitare attraverso”, visita guidata tra arte e confronto a Laveno Mombello
Le artiste e la curatrice hanno accompagnato il pubblico alla scoperta della mostra allestita a Villa Fumagalli dedicata al tema dell’abitare e delle relazioni
Si è svolta nella mattinata di domenica 17 maggio a Laveno Mombello, negli spazi di Villa Fumagalli, la visita guidata alla mostra “Abitare attraverso -Topografie della soglia”, appuntamento culturale che ha richiamato un pubblico attento e partecipe in un clima di interesse e condivisione.
L’iniziativa, organizzata con la presenza delle artiste Chiara Capuana e Francesca Petricci insieme alla curatrice Alice Gomiero, ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento sulle opere esposte e sui linguaggi artistici che attraversano il progetto. Durante il percorso, i partecipanti hanno potuto confrontarsi direttamente con le autrici, entrando nel cuore della ricerca proposta dalla mostra.
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