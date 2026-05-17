“Abitare attraverso”, visita guidata tra arte e confronto a Laveno Mombello

Al centro dell’incontro il tema dell’abitare, interpretato non soltanto come spazio fisico, ma anche come esperienza relazionale, emotiva e collettiva. Le opere hanno infatti offerto differenti letture del concetto di soglia, invitando il pubblico a osservare luoghi, relazioni e dinamiche quotidiane con uno sguardo nuovo e più consapevole.

La visita si è trasformata così in un momento di dialogo e riflessione condivisa, arricchito da domande, osservazioni e scambi tra artiste, curatrice e visitatori. Un confronto che ha confermato l’interesse del territorio verso iniziative culturali capaci di creare incontro, partecipazione e approfondimento attraverso l’arte contemporanea.

La mostra “Abitare attraverso – Topografie della soglia” resterà visitabile a Villa Fumagalli fino a sabato 12 settembre. In esposizione le opere di Corinne Aquilino, Chiara Capuana, Sergio Di Bella, Francesca Petricci, Noemi Roccella ed Ettore Vezzosi.