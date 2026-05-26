Accendere la passione per la griglia: a Morosoccer arriva il corso per imparare i segreti del barbecue

Un pomeriggio dedicato a neofiti e appassionati per apprendere le tecniche base di cottura e gestione del fuoco, con degustazione finale

Cucinare all’aperto non significa solo adagiare una bistecca sulla brace, ma gestire tempi, temperature e fumo per valorizzare ogni taglio di carne. Per chi desidera fare il salto di qualità e comprendere a fondo la tecnica, la Bidone BBQ Academy organizza un appuntamento mirato per il prossimo sabato 13 giugno all’oratorio di Morosolo, in piazza Giovanni XXIII.

L’iniziativa, inserita nel programma di Morosoccer 2026, si rivolge specificamente a principianti, novizi alle prime armi e semplici appassionati che vogliono padroneggiare l’utilizzo dei barbecue a sfera, i celebri modelli che permettono cotture sia dirette sia indirette grazie alla gestione del coperchio e dei flussi d’aria. QUI PER LE ISCRIZIONI

Il programma e lo spirito del corso

Non si tratta di una competizione accademica, ma di qualche ora da passare insieme per apprendere i concetti fondamentali della cucina al barbecue. I partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con le nozioni base di accensione, stabilizzazione della temperatura e tecniche di cottura, sciogliendo i dubbi più comuni che mettono in difficoltà chi si avvicina a questo mondo per le prime volte.

L’evento è strutturato per garantire a tutti il giusto spazio di interazione con i docenti, motivo per cui i posti sono limitati:

Partecipazione: minimo 5 persone, massimo 15. QUI PER LE ISCRIZIONI

Livello: principiante.

Quota di adesione: € 20,00 (comprensiva di corso e degustazione finale dei piatti preparati).

Un’occasione per trasformare una passione amatoriale in una competenza tecnica, da replicare poi nel giardino di casa con amici e familiari.

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