Accertamenti in corso dopo l’incidente stradale in Valganna di sabato pomeriggio

Accertamenti in corso dopo l’incidente stradale avvenuto sabato lungo la strada statale 233 tra due motociclisti che si sono scontrati all’altezza delle curve del lago di Ghirla (leggi qui).

I famigliari di uno dei due ragazzi coinvolti, un trentenne residente nella zona, si sono rivolti agli avvocati Daniele Pizzi e Benedetta Baronio che, parallelamente al lavoro delle autorità, stanno procedendo alla raccolta degli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Fondamentale, infatti, comprendere per quale motivo i due motociclisti siano giunti improvvisamente allo scontro, provocandosi gravi lesioni. «Da quanto finora è stato possibile verificare, l’impatto è avvenuto nella corsia di marcia del nostro assistito, senza che nulla lo stesso potesse fare per evitarlo» riferiscono i due legali, che proprio nei giorni scorsi hanno disposto l’effettuazione di rilievi video-fotografici ove è avvenuto il fatto. Entrambi i feriti sono attualmente ricoverati in prognosi riservata.