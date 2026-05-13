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Accoltellamento a Saronno, la sindaca Pagani: “La violenza non può diventare normalità”

La sindaca di Saronno interviene dopo la notizia dell'aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica ai danni di un ventenne saronnese. Il giovane ferito durante una rapina è ancora in ospedale ma non è in pericolo di vita

Saronno - Ilaria Pagani e Claudio Borsani

Dopo il grave episodio avvenuto nella notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio nell’area di sosta tra via Varese e viale Lombardia, interviene la sindaca di Saronno Ilaria Pagani (nella foto d’archivio con il comandante della Polizia locale Claudio Borsani).

Un ventenne saronnese è stato accoltellato durante quella che sarebbe stata una rapina. Una notizia di cui è venuti a conoscenza solo oggi e dai contorni non ancora chiariti. Il giovane aggredito è ricoverato all’ospedale di Legnano. Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, non sarebbe in pericolo di vita.

Vicinanza al ragazzo e alla sua famiglia

La prima cittadina ha espresso vicinanza al ragazzo ferito e alla sua famiglia.

«Apprendiamo con profondo sgomento della brutale aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica nell’area tra via Varese e viale Lombardia, dove un giovane saronnese è stato accoltellato durante una rapina. A lui e alla sua famiglia va la nostra più sincera vicinanza, insieme all’augurio di una pronta e completa guarigione» – dice Ilaria Pagani.

«La violenza non può diventare normalità»

Nel suo intervento la sindaca sottolinea la gravità dell’episodio e il tema della sicurezza in città: «Quanto accaduto è gravissimo. Episodi di questa violenza non possono diventare normalità e non saranno mai tollerati. Ogni cittadino deve potersi sentire libero di vivere Saronno senza paura, di giorno e di notte».

«Sicurezza condizione essenziale di libertà»

La sindaca, che ha anche la delega alla sicurezza, ha inoltre spiegato che il Comune è in contatto con le forze dell’ordine per monitorare la situazione e valutare ulteriori interventi sul territorio: «Siamo in costante contatto con le forze dell’ordine per monitorare con attenzione la situazione e mettere in campo ogni intervento necessario a rafforzare la sicurezza sul territorio, anche in questa zona della città. Saronno ha bisogno di strade, quartieri e piazze sicure. E i cittadini hanno il diritto di pretendere risposte concrete, presenza e determinazione».

«Continueremo a lavorare con fermezza, insieme alle istituzioni e alle forze dell’ordine, perché la sicurezza non è uno slogan: è una condizione essenziale di libertà e qualità della vita», conclude Ilaria Pagani.

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Pubblicato il 13 Maggio 2026
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