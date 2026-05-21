Accordo tra Confindustria Varese e Comune di Busto Arsizio sulla fiscalità locale

Confindustria Varese e il Comune di Busto Arsizio hanno firmato un Protocollo d’intesa in materia di fiscalità locale, con un duplice obiettivo: da un lato, quello di avviare un percorso strutturato di collaborazione in merito ai tributi comunali e al loro impatto sulle attività produttive e dall’altro, quello di rafforzare la sinergia tra il mondo delle imprese e l’amministrazione comunale per agevolare gli adempimenti riguardanti IMU, Tari e Tarip e addizionale comunale Irpef.

Il Protocollo nasce dalla volontà condivisa di considerare la fiscalità locale come una leva strategica per la competitività, la semplificazione amministrativa e l’attrattività del territorio.

Tra le principali azioni previste dall’intesa e in cui si impegneranno le Parti, figurano: l’attivazione di momenti periodici di confronto e scambio di informazioni sulle principali tematiche tributarie locali; la creazione di un canale diretto di dialogo tra rappresentanti comunali ed esperti di Confindustria Varese; lo studio di interventi operativi per semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, anche attraverso strumenti telematici per la consultazione, la compilazione e l’invio della documentazione; lo studio di possibili misure di vantaggio e incentivazione finalizzate ad attrarre nuove attività economiche e a favorire la riqualificazione di quelle già presenti sul territorio.

Il Presidente di Confindustria Varese, Luigi Galdabini: “Con questo Protocollo vogliamo rafforzare il dialogo tra le imprese e la Pubblica Amministrazione su un tema centrale per la competitività del territorio: la fiscalità locale. Non a caso, Confindustria Varese svolge da anni un’attività di monitoraggio sui principali Comuni della provincia, con l’obiettivo di valutare l’impatto dei tributi sul sistema produttivo. Semplificare gli adempimenti, favorire una maggiore chiarezza interpretativa e costruire degli strumenti condivisi, significa rendere più efficiente il rapporto tra le aziende e gli enti locali e, allo stesso tempo, contribuire alla creazione di un contesto più favorevole agli investimenti. L’Amministrazione di Busto Arsizio è la prima con cui abbiamo avviato questo accordo che si inserisce in un più ampio progetto di collaborazione che stiamo avviando progressivamente con tutti i principali Comuni della provincia, a beneficio del tessuto economico locale e della competitività dell’intero territorio”.

Il Sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli: “Questo Protocollo rappresenta un passo importante verso una collaborazione sempre più concreta tra Amministrazione comunale e sistema produttivo locale. Semplificare il rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione significa creare le condizioni per favorire investimenti, sviluppo e occupazione sul nostro territorio. Busto Arsizio vuole essere una città capace di ascoltare le esigenze delle aziende e di accompagnarle nei loro percorsi di crescita e innovazione per favorire lo sviluppo sociale e il benessere della cittadinanza. L’attrattività e la competitività del territorio si costruiscono anche con strumenti come questo. Ringrazio Confindustria Varese per aver scelto la nostra città per attivare il primo protocollo di questo genere sul territorio provinciale”.