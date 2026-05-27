Acinque a scuola, oltre mille studenti coinvolti nei progetti sulla sostenibilità
Coinvolti 53 classi e oltre mille studenti tra webinar, visite agli impianti, attività sul greenwashing e progetti dedicati alla transizione energetica
Si è conclusa questa mattina a Como, nella sede di CIAS Formazione, l’edizione 2025/2026 di “Acinque a scuola”, il progetto educativo del Gruppo Acinque dedicato agli studenti delle scuole superiori delle province di Como, Lecco, Monza Brianza, Sondrio e Varese. A partecipare quest’anno sono stati oltre 1.100 ragazzi e ragazze provenienti da 17 istituti del territorio.
A vincere il contest “EcoTalks – Dialoghi che fanno bene all’ambiente” è stata la classe 1D di CIAS Formazione di Como, premiata dal presidente di Acinque Matteo Barbera con un assegno da 500 euro. Gli studenti hanno realizzato una videointervista dal titolo “Sericina: il segreto di bellezza che nasce dalla sostenibilità”, raccontando l’esperienza di un’imprenditrice che produce cosmetici utilizzando materiali di scarto della lavorazione della seta.
Il progetto chiedeva alle classi di confrontarsi con i temi della sostenibilità attraverso interviste a realtà del territorio. A supporto del lavoro, gli studenti hanno potuto utilizzare anche un chatbot di intelligenza artificiale specializzato sui temi ambientali.
«Il progetto scuole rappresenta per Acinque un impegno concreto nell’educazione alla sostenibilità e alla tutela delle risorse – ha spiegato Matteo Barbera, presidente di Acinque – Crediamo nel valore di un’offerta formativa capace di rinnovarsi ogni anno, accompagnando le giovani generazioni in un percorso di crescita e consapevolezza».
I numeri del progetto
L’iniziativa, realizzata con la collaborazione di Achab Group – Società Benefit, ha coinvolto 53 classi e 1.123 studenti. Oltre 400 ragazzi hanno partecipato alle visite negli impianti tecnologici del gruppo, mentre le classi hanno realizzato più di mille interviste sul tema del greenwashing.
Tra gli argomenti più seguiti anche i webinar dedicati all’acqua, all’economia circolare, alle miniere urbane, all’energia e alla mobilità sostenibile.
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