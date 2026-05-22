Acinque Energia avverte: “Attenzione alle chiamate da falsi addetti”

“Un numero crescente di clienti segnala che persone non chiaramente identificate sollecitano telefonicamente un cambio di fornitura luce e/o gas spacciandosi per addetti di Acinque Energia o ricorrendo ad altre modalità improprie e sospette talvolta con richiesta di informazioni sensibili legati alla fornitura stessa”, si legge in un comunicato di Acinque Energia.

“Il mercato è liberalizzato e il consumatore ha il diritto di scegliere il proprio fornitore, ma ciò deve avvenire in un contesto di concorrenza leale. Acinque Energia, l’azienda di luce e gas del territorio, invita i cittadini alla prudenza e si mette a disposizione per fugare ogni dubbio”.

“I cittadini possono infatti sempre fare riferimento agli sportelli territoriali Acinque e alle molteplici modalità di contatto attivate (numero verde 800.822.034, numero whatsapp 348.98.91.003) proprio al fine di effettuare verifiche puntuali circa l’attendibilità della proposta commerciale e ricorrere al diritto di ripensamento per aver firmato contratti senza averne piena contezza”, continua il comunicato.

L’azienda ha attivato uno strumento dedicato, disponibile a questo link che consente di verificare in modo puntuale se il numero di telefono da cui si è ricevuta la chiamata è riconducibile ad Acinque Energia e, quindi, di accertare l’affidabilità dell’operatore che si presenta telefonicamente come un incaricato dell’azienda.

“Acinque fonda il proprio operato sulla chiarezza della proposta commerciale e sulla trasparenza del rapporto. La società è a disposizione (mediante il numero verde o direttamente allo sportello) di chi si fosse accorto a posteriori di essere stato indotto a scelte non consapevoli”.