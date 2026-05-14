Acinque, utile in crescita nel primo trimestre. Investimenti su rete idrica e teleriscaldamento anche nel Varesotto

Risultato netto in crescita, investimenti in aumento e indebitamento in calo. Il Gruppo Acinque, multiutility con sede a Monza ma fortemente radicata anche nel Varesotto attraverso le reti gas, idriche, di teleriscaldamento e i servizi ambientali, chiude il primo trimestre 2026 con conti che il consiglio di amministrazione, riunitosi il 13 maggio, definisce di sostanziale tenuta in un contesto macroeconomico ancora segnato dalle tensioni geopolitiche.

Il risultato netto di gruppo si attesta a 10,3 milioni di euro, in crescita del 4,3% rispetto ai 9,9 milioni dello stesso periodo 2025. Più contenuti, invece, gli indicatori operativi: l’EBITDA scende a 31,7 milioni (da 33,6), l’EBIT a 18,1 milioni (da 19,5). I ricavi consolidati si fermano a 187,6 milioni, in flessione rispetto ai 220,1 dell’anno precedente: la riduzione, spiega la società, è legata principalmente all’andamento dei prezzi delle commodities energetiche, mediamente inferiori nel trimestre rispetto allo stesso periodo del 2025, quando i listini erano stati particolarmente elevati. Il prezzo medio del gas al PSV è sceso del 14%, quello del PUN elettrico del 6%.

INDEBITAMENTO IN CALO, INVESTIMENTI IN AUMENTO

Sul fronte patrimoniale il trimestre porta segnali positivi: l’indebitamento finanziario netto scende a 138,1 milioni di euro, contro i 170,3 di fine 2025, con un rapporto debito/EBITDA che migliora da 1,74 a 1,44 e un leverage che passa da 0,33 a 0,26. Crescono in parallelo gli investimenti, che salgono a 15,2 milioni (erano 11,3 nel primo trimestre 2025), di cui il 64% considerati ammissibili ai fini della Tassonomia UE.

TELERISCALDAMENTO: I PROGETTI VERSO IL TERMOVALORIZZATORE DI BUSTO ARSIZIO

Tra le voci di investimento più rilevanti per il territorio varesino c’è quella del teleriscaldamento, che pesa per 3,2 milioni nel trimestre. La nota della società specifica che le risorse sono destinate in particolare ai progetti di sviluppo per l’allaccio della rete ai termovalorizzatori di Lecco e di Busto Arsizio.

Nella provincia di Varese, Acinque Tecnologie gestisce il servizio di teleriscaldamento urbano nel capoluogo, mentre il contributo per la città di Busto Arsizio arriva dal consolidamento di Agesp Energia. Le reti complessivamente gestite dal gruppo misurano 109 chilometri e servono 857 utenze, in aumento rispetto alle 822 dello stesso periodo 2025.

Sul margine, però, il quadro è meno brillante: il comparto teleriscaldamento registra una contrazione legata a “dinamiche tariffarie”, così come quello dell’illuminazione pubblica.

RETI IDRICHE: CONCESSIONI ATO VARESE PROROGATE AL 2032

Capitolo importante per il Varesotto è anche quello del servizio idrico, gestito da Lereti. Sui sei milioni di metri cubi d’acqua erogati nel trimestre (in crescita rispetto ai 5,9 del 2025) e sugli 84.454 clienti serviti in 1.727 chilometri di rete fra le province di Como e Varese, gravano questioni regolatorie e contenziosi di lunga data.

Tra le novità segnalate nel documento, l’Ufficio d’Ambito di Varese ha accolto con provvedimento del 29 dicembre 2025 la proposta congiunta avanzata da Lereti e dal gestore unico Alfa srl per fissare una scadenza unitaria al 31 dicembre 2032 delle concessioni del servizio idrico nei 34 Comuni dell’ATO varesino dove Lereti opera in regime di salvaguardia. Le scadenze, sin qui frammentate fra il 2024 e il 2035, secondo i due gestori producevano criticità operative e impatti sugli utenti. Le società stanno ora negoziando una convenzione per disciplinare i rapporti reciproci fino alla scadenza unitaria.

Restano aperti, invece, i contenziosi sulle partite pregresse legate al periodo antecedente al passaggio delle competenze ad ARERA, con un differenziale tariffario stimato attorno ai 39 milioni di euro di cui solo 15,3 milioni riconosciuti dall’Ufficio d’Ambito di Como nel 2021. La vicenda è ora arrivata fino alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità del principio del full cost recovery alle concessioni idriche regolate con il vecchio metodo CIPE.

AMBIENTE: IL TERMOVALORIZZATORE DI VARESE E LA RACCOLTA RIFIUTI

L’HUB Ambiente, che fa capo ad Acinque Ambiente, mostra invece un trimestre in crescita: l’EBITDA passa da 1,3 a 1,8 milioni di euro. Il servizio di igiene ambientale serve circa 103 mila abitanti tra le province di Varese e Como, in flessione rispetto ai 130 mila del 2025 per effetto della riduzione dei Comuni gestiti. Stabili invece le quantità smaltite al termovalorizzatore (24,3 mila tonnellate, contro 24 mila), su cui prosegue il piano di investimento per la realizzazione della nuova turbina.

L’ICE ARENA DI VARESE

Tra le strutture del gruppo nel capoluogo, il documento ricorda anche la gestione dell’Acinque Ice Arena di Varese, comprensorio polifunzionale che la società descrive caratterizzato da consumi energetici contenuti e realizzato anche grazie a un contributo di 1,8 milioni di euro che il Comune di Varese ha corrisposto al concessionario, ottenuto da Coni Sport e Salute partecipando al bando “Sport e Periferie”.

LE PROSPETTIVE

Sul futuro, la società mantiene un atteggiamento prudente. Acinque cita esplicitamente l’escalation del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran e il blocco della navigazione nello Stretto di Hormuz come fattori che hanno determinato dal mese di marzo un rialzo dei prezzi energetici e un aumento della volatilità sui mercati. Il gruppo “ritiene di mantenere anche per il 2026 risultati positivi, seppur più contenuti rispetto alle performance di business riscontrate nel 2025”, e di proseguire la politica di accelerazione degli investimenti.