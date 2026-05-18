Ad Albizzate va in scena “Apologia dell’Armadillo” tra Zerocalcare, giocoleria e teatro fisico

La coscienza che prende forma sul palcoscenico, costringendo a fare i conti con quella parte intima di sé che spesso si tende a ignorare o fuggire. Sabato 23 maggio 2026, alle ore 20:30, la Sala Piotti di Piazza IV Novembre 2 ad Albizzate ospiterà “Apologia dell’Armadillo”, uno spettacolo circense innovativo liberamente tratto dalla celebre opera “La profezia dell’Armadillo” del fumettista Zerocalcare.

La performance, della durata compresa tra i 30 e i 45 minuti , vedrà salire sul palco gli interpreti Alessandra Pessina e Davide Partinico. I due artisti daranno vita a una narrazione originale sfruttando le tecniche della giocoleria, dell’acroportes e del teatro fisico , sotto la firma produttiva di Spazio Kabum. La trama ruota attorno alle vicende di un personaggio colto nel tentativo quasi ossessivo di organizzare metodicamente ogni centimetro del palco e ogni singolo respiro della propria esistenza. Questo allestimento meticoloso lo porterà inevitabilmente a scontrarsi e a dialogare con la personificazione della propria coscienza , una figura faticosa da ascoltare ma che, in fondo, lo conosce meglio di chiunque altro.

L’iniziativa si inserisce all’interno del più ampio progetto territoriale “ATTIVA+MENTE Albizzate Young Hub”, un’iniziativa finanziata da Regione Lombardia in prima linea per il coinvolgimento dei giovani. L’organizzazione dell’evento nasce dalla stretta collaborazione tra il Comune di Albizzate, ANCI Lombardia, la cooperativa sociale L’Airone, la Cooperativa Henosis e l’Associazione M.E.G.A..

L’ingresso allo spettacolo è aperto a tutti i cittadini desiderosi di lasciarsi stupire da questa particolare contaminazione tra fumetto e arte circense.