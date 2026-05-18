Ad Angera il convegno “Art on Prescription”: due giorni dedicati alla cultura che cura

Il 20 e 21 maggio nella sala consiliare del Comune di Angera un convegno dedicato al rapporto tra arte, salute mentale, inclusione e benessere collettivo. Professionisti sanitari, educatori, artisti e cittadini parteciperanno a incontri e laboratori sul tema della prescrizione sociale culturale

Due giornate dedicate al rapporto tra cultura, salute e comunità per riflettere su come arte, teatro, lettura e attività culturali possano diventare strumenti concreti di benessere personale e sociale.

Il 20 e 21 maggio la Sala consiliare del Comune di Angera ospiterà “Art on Prescription”, convegno promosso dalla Città di Angera insieme all’associazione Kur’Art – Del Teatro & altre Muse Aps.

L’iniziativa, a partecipazione gratuita, è rivolta a operatori sanitari, sociali, socioassistenziali, educatori, artisti e cittadini interessati ai temi del welfare culturale e delle cosiddette “prescrizioni sociali culturali”, approccio sempre più diffuso che vede nella partecipazione ad attività artistiche e culturali un supporto alla salute e alla qualità della vita.

Due giornate tra medicina, arte e inclusione

Il convegno vedrà la partecipazione di esperti provenienti dal mondo sanitario, universitario, educativo e culturale. Tra gli interventi in programma ci saranno temi come la prescrizione sociale culturale, le medical humanities, la biblioterapia, il teatro sociale, la salute mentale, il ruolo dei musei e delle arti visive nel benessere delle persone e il rapporto tra arte e cura nelle fragilità sociali.

Tra i relatori figurano Annalisa Cicerchia, vicepresidente del Cultural Welfare Center; la professoressa Chiara Faggiolani dell’Università La Sapienza di Roma; il medico psichiatra Isidoro Cioffi; la docente di teatro sociale Giulia Emma Innocenti Malini e numerosi professionisti del settore sanitario e socioeducativo.

I responsabili scientifici dell’evento sono Claudio Tosetto e Marcella Androni.

Laboratori e attività diffuse in città

Accanto al convegno sono previsti anche momenti laboratoriali e attività aperte alla cittadinanza. Nel fine settimana successivo, tra il 23 e il 24 maggio, diversi luoghi di Angera ospiteranno laboratori di teatro sociale, musicoterapia, arteterapia, biblioterapia, psicomotricità e danzaterapia, oltre a spettacoli e momenti dedicati ai bambini e alle famiglie. Qui il programma delle iniziative

Anche il Centro ricreativo “Monsignor A. Grossi”, attraverso il progetto “Angera65+”, proporrà iniziative ispirate al tema della prescrizione sociale culturale, tra visite museali, laboratori creativi e cammini urbani.

Il valore della cultura nella salute

L’iniziativa punta a promuovere una visione della salute che non riguarda soltanto l’aspetto clinico, ma anche le relazioni, la partecipazione e il benessere psicologico delle persone.

Un percorso che mette al centro la cultura come strumento di inclusione, prevenzione e costruzione di comunità, coinvolgendo istituzioni, operatori e realtà del territorio in un dialogo tra discipline diverse.

Per i professionisti sanitari e socioeducativi è previsto anche il riconoscimento dei crediti ECM, con partecipazione obbligatoria all’intero programma formativo.

Qui la locandina con il programma dettagliato del convegno

L’arte che cura a “La Materia del Giorno”

Di questi temi interessanti parleremo con Michela Prando nella puntata della trasmissione “La Materia del giorno” sulla Web Tv di Materia nel pomeriggio di giovedì 28 maggio. Michela Prando, che coordinerà una parte del convegno di Angera, è attrice, formatrice e regista. Si occupa da anni di teatro sociale e partecipa al progetto “La Compagnia degli Imperfetti” promossa da Asst Sette Laghi.