Ad Arcisate la Festa delle Arti, dei Sapori e della Cultura

Dal 12 al 14 giugno, il Parco Lagozza si trasforma nel cuore pulsante della tradizione della Valceresio con la Gara Internazionale del Boscaiolo, raduni d’epoca, mercatini e concerti imperdibili.

• Gara Internazionale del Boscaiolo: Una sfida spettacolare che richiamerà professionisti da oltreconfine, pronti a sfidarsi in prove di forza e abilità che celebrano il legame storico tra l’uomo e i boschi della valle.

• Raduno di Trattori Storici e Fiat 500: Un vero e proprio tuffo nel passato agricolo e motoristico del territorio, con una parata di mezzi d’epoca che affascinerà grandi e piccini.

• Mercatino dell’Hobbistica e dei Sapori: Un percorso espositivo ricco di artigianato locale, creatività e delizie enogastronomiche da scoprire e acquistare.

• Attività per i più piccoli: Giochi di una volta, laboratori didattici e l’emozionante “battesimo della sella” per avvicinare i bambini alla natura.

La colonna sonora dell’evento: Le serate del festival saranno animate da una proposta musicale di altissimo livello sul palco del Parco Lagozza:

• Venerdì 12 giugno: Sul palco salgono Ivan & The Eclipse, direttamente dal podio di Sanremo Rock, con un mix elettrizzante di rock e pop.

• Sabato 13 giugno: Sarà la volta dei Manara, reduci dal loro tour, con un leggendario tributo ad AC/DC e Guns N’ Roses.

• Domenica 14 giugno: Chiusura in grande stile con l’energia della Anomala Brass Band, seguita da un divertentissimo Cartoon DJ Set & Karaoke per cantare e ballare le sigle dei cartoni animati più famosi.

L’appuntamento è al Parco Lagozza di Arcisate per un intero fine settimana all’insegna della cultura, del buon cibo e della valorizzazione del territorio. L’ingresso è gratuito.

programma completo: www.arcisatecultura.it