Ad Azzate la musica entra nel parco della villa comunale: un concerto mattutino tra classica e cinema

L’iniziativa promossa dal Comune di Azzate e in programma domenica 24 maggio alle ore 10.00. Al termine del concerto d’archi sarà possibile visitare il municipio

Un concerto al mattino, nel cuore del parco della villa comunale, per vivere la cultura in un orario e in un contesto diversi dal consueto.

È questa l’idea alla base di “Tra classica e cinema”, l’iniziativa promossa dal Comune di Azzate e in programma domenica 24 maggio alle ore 10.00 nel giardino di Villa Bossi Benizzi Tettoni Castellani.

Protagonista dell’appuntamento sarà il Trio d’Archi, composto da Caterina Cantoni (violoncello), Cecilia Aliffi (viola) e Chiara Bottelli (violino), che proporrà un repertorio che unisce suggestioni classiche e colonne sonore cinematografiche. Una proposta pensata per un pubblico ampio, in grado di avvicinare alla musica anche chi desidera vivere un momento culturale in modo semplice, piacevole e informale.

«Abbiamo voluto organizzare un’iniziativa diversa rispetto ai tradizionali concerti e appuntamenti serali — spiega il vicesindaco Giacomo Tamborini— portando la musica al mattino, all’interno di uno degli spazi più belli e rappresentativi del nostro territorio. Il parco della villa comunale è un luogo prezioso, che merita di essere vissuto e conosciuto sempre di più dai cittadini e dai visitatori».

Per assistere al concerto saranno disponibili alcune sedute, ma i partecipanti potranno portare con sé anche una sedia, uno sgabello o una coperta, così da sistemarsi comodamente nel giardino e godersi la mattinata in un clima rilassato e conviviale.

Al termine del concerto sarà inoltre possibile visitare la villa, proseguendo un percorso di valorizzazione già avviato nei mesi scorsi con le visite serali ai saloni storici. Un’iniziativa che ha riscosso un successo superiore alle aspettative: dai circa 20 posti inizialmente previsti si è arrivati a oltre 150 visitatori, provenienti anche da fuori provincia e alcuni anche da fuori regione. «Crediamo che le iniziative culturali e i momenti ludici non siano soltanto occasioni di incontro e svago per i cittadini — aggiunge il vicesindaco — ma possano diventare anche strumenti concreti per far conoscere e riconoscere il nostro territorio. Per questo invito chi parteciperà al concerto, e più in generale alle iniziative organizzate ad Azzate, a concedersi anche una passeggiata in paese: entrare nei negozi, fermarsi nei bar, pranzare o prendere un caffè nei nostri locali. Le attività commerciali sono un vero motore del territorio: lo rendono vivo ogni giorno, creano relazioni, presidiano gli spazi della comunità e contribuiscono alla qualità della vita del paese».

L’appuntamento è dunque per domenica 24 maggio alle ore 10.00 nel giardino di Villa Bossi Benizzi Tettoni Castellani. Un’occasione per ascoltare buona musica, vivere il parco comunale, riscoprire il patrimonio storico e culturale di Azzate e sostenere, con piccoli gesti concreti, la vitalità del territorio.