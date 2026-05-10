Ad Azzate le ecografie senologiche gratuite di “Valbossa IN Rosa” dedicate alla prevenzione

La solidarietà del territorio si trasforma ancora una volta in un aiuto concreto per la prevenzione. Grazie ai fondi raccolti durante “Valbossa IN Rosa 2025”, dalla prossima settimana saranno messe a disposizione 96 visite ecografiche senologiche gratuite, organizzate nell’ambito delle iniziative dedicate alla salute femminile e alla diagnosi precoce.

Le visite si svolgeranno nella sede di SOS della Valbossa ad Azzate, che ha confermato la disponibilità dei propri spazi per ospitare le giornate di prevenzione. Una delle giornate sarà inoltre dedicata interamente a donne fragili, con l’obiettivo di offrire un supporto concreto a situazioni di particolare necessità.

L’iniziativa rappresenta uno dei risultati più significativi di “Valbossa IN Rosa”, manifestazione promossa dall’associazione IN Valbossa che, anche quest’anno, ha coinvolto cittadini, volontari, associazioni, realtà locali e Comuni patrocinanti in numerosi eventi organizzati durante l’Autunno Rosa.

Fondi raccolti tra prevenzione e ospedale

Oltre alle ecografie gratuite, parte delle risorse raccolte sarà destinata ai reparti di Radioterapia e Radiologia dell’Ospedale di Circolo dell’ASST Sette Laghi, confermando il legame tra la manifestazione e il sostegno alla sanità del territorio.

Le 96 ecografie disponibili sono già state assegnate nell’ambito dell’organizzazione dell’iniziativa, segno della forte attenzione verso i temi della prevenzione senologica e della diagnosi precoce.

Possibile una nuova giornata di visite

Proprio alla luce della partecipazione registrata e dell’importanza del progetto, gli organizzatori stanno valutando la possibilità di aggiungere un’ulteriore giornata di visite ecografiche, così da ampliare ulteriormente le opportunità di accesso ai controlli.

«Valbossa IN Rosa continua a dimostrare quanto la partecipazione della comunità possa trasformarsi in azioni concrete a favore della salute e della prevenzione», spiegano dall’associazione organizzatrice.

IN Valbossa ha voluto ringraziare tutte le persone, i volontari, le associazioni, i sostenitori e i Comuni patrocinanti che hanno contribuito alla riuscita dell’edizione 2025, oltre a SOS della Valbossa per la collaborazione e la disponibilità dimostrate anche in questa occasione.