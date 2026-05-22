Addio a Desiderio Carraro, il “Desi” che ha fatto del Pian du Lares una casa per tutta la Val Veddasca

«Ho preso in mano la mia vita». C’era già tutta la storia di Desiderio Carraro dentro quella frase raccontata a VareseNews nel 2015. Una scelta nata in anni di “contestazioni e libertà”, che lo aveva portato a lasciare il lavoro all’Enel e la vita in città per salire in montagna, in Val Veddasca, dove avrebbe dato vita al Pian Du Lares, realtà diventata negli anni uno dei luoghi simbolo della valle.

È morto Desiderio Carraro, per tutti semplicemente “il Desi”, figura conosciutissima da chiunque frequentasse la Veddasca. La barba lunga, il carattere diretto, le sue vacche al pascolo e quel rapporto quotidiano con residenti, allevatori e clienti lo avevano reso negli anni uno dei volti più riconoscibili della valle.

«Ad un certo punto della mia vita, visto che la rivoluzione non si poteva fare, sono venuto in montagna. L’unico spazio libero da occupare, perché tutti l’abbandonavano», raccontava. L’inizio era stato quasi pionieristico: «Sono partito con tre capre a Piero, poi visto che la cosa funzionava ci siamo ingranditi e spostati. Alla ricerca degli alpeggi migliori ci siamo fermati qui».

Da quell’esperienza era nata la fattoria agriturismo Pian Du Lares, cresciuta anno dopo anno fino a diventare una realtà conosciuta ben oltre la valle. I formaggi di capra e mucca prodotti da Carraro arrivavano anche a Milano, dove venivano venduti alla Fabbrica del Vapore, mentre il suo nome è rimasto legato anche alla valorizzazione della formaggella del Luinese.

Per tanti il Pian Du Lares è sempre stato, come lo è ancora oggi, molto più di un agriturismo o di una fattoria. D’estate è una meta abituale per chi sale in valle: pranzi, cene, formaggi da portare a casa e, fino a poco tempo fa, immancabili chiacchiere con il Desi. Anche le sue vacche erano diventate quasi un simbolo del posto, tanto che per molti erano semplicemente “le vacche del Desi”, finite negli anni in decine di fotografie inviate dai lettori di VareseNews.

Negli anni Desiderio Carraro aveva visto crescere accanto a sé anche il figlio Flavio, che nel 2019 aveva raccontato a VareseNews la scelta di restare nell’azienda agricola di famiglia «per mandare avanti il lavoro dei miei genitori». Una continuità che oggi mantiene viva una storia iniziata decenni fa tra gli alpeggi della Veddasca.

Anche per VareseNews il Pian Du Lares è stato negli anni una tappa frequente durante i tour sul territorio: un luogo capace di raccontare la montagna attraverso il lavoro quotidiano, l’allevamento e il legame con la valle.

I funerali si terranno lunedì 25 Maggio alle ore 14.30 nella Chiesetta Madonna della Neve alla Forcora, preceduti dalla recita del Santo Rosario alle ore 14.00.

A Flavio e a tutta la famiglia Carraro i più sinceri cordogli della redazione.