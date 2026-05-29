Addio a Enrico Pozzi, presidente della Varesina Stampi. Una vita per l’azienda di famiglia

Si è spento Enrico Pozzi, presidente della Varesina Stampi, l’azienda metalmeccanica che da decenni rappresenta uno dei pilastri della storia industriale di Sumirago e della frazione di Quinzano, dove ha sede lo stabilimento di via Pozzi.

Primogenito di Vittorio Pozzi, fondatore dell’impresa scomparso nel maggio del 2020, Enrico aveva raccolto il testimone alla guida dell’azienda di famiglia, proseguendo nel solco tracciato dal padre fin dal 1950. Sotto la sua presidenza la Varesina Stampi ha continuato a essere un punto di riferimento nel settore metalmeccanico, cuore produttivo di un gruppo industriale che negli anni si è esteso fino a diventare una realtà di rilievo europeo.

Chi ha lavorato al suo fianco lo ricorda come un lavoratore infaticabile e appassionato, capace di tenere salde le redini dell’azienda anche nei momenti più difficili: ha combattuto a lungo la malattia senza mai venire meno al suo ruolo, fino all’ultimo presente nelle scelte e nella vita quotidiana dello stabilimento.

Fuori dal lavoro, la sua grande passione era la montagna. Amava in particolare la Val Vigezzo, la “valle dei pittori” tra Piemonte e Svizzera, meta abituale delle sue escursioni e luogo dove ritrovava la quiete dopo le lunghe giornate in azienda.

A darne il triste annuncio sono la moglie, il figlio, i fratelli, i nipoti e i cugini, in una famiglia che con la Varesina Stampi ha costruito non solo un’impresa ma un pezzo di identità del territorio.

I funerali

I funerali si svolgeranno venerdì 29 maggio alle ore 16 presso lo stabilimento Varesina Stampi di Quinzano, in via Pozzi 13, preceduti dalla recita del Rosario alle 15.30. La salma è composta presso la Casa Funeraria Serpi di Besnate, in via Tomasetto 27, dove sarà possibile rendere omaggio negli orari di visita: 8.30 – 12.00 e 13.30 – 18.00.