Addio ad Alberto Davoli, storica voce di Radio Monte Carlo

È morto Alberto Davoli, storica voce di Radio Monte Carlo. Il conduttore radiofonico si è spento giovedì 30 aprile all’età di 60 anni, lasciando un grande vuoto tra colleghi e ascoltatori che per anni lo hanno seguito e apprezzato.

Ne hanno dato il triste annuncio la mamma Silvana e la sorella Grazia con Claudio. I funerali avranno luogo Sabato 2 Maggio alle ore 15.30 nella Chiesa Parrocchiale della Brunella. Per chi volesse dare un ultimo saluto il caro Alberto si trova presso la Casa Funeraria S. Ambrogio in via Mulini Grassi, 10 – Varese.

La notizia della morte di Alberto, diffusa dall’emittente, ha subito suscitato una forte ondata di commozione sui social, dove centinaia di persone hanno voluto ricordarlo con messaggi affettuosi. «Sento un vuoto immenso. Ciao anima bella: mancherai tantissimo, con la tua ironia e la tua dolcezza», scrive un’ascoltatrice. «La tua voce mi ha accompagnata in tanti momenti della mia vita», aggiunge un’altra.

Nato a Gavirate, in provincia di Varese, il 26 giugno 1965, Davoli aveva iniziato giovanissimo la sua carriera radiofonica nel 1982 a Radio Venere 80. Nel corso degli anni aveva costruito un percorso professionale solido, passando da Reteotto Network – dove era stato anche coordinatore artistico – a Circuito Marconi, fino ad approdare nel 2005 a R101, dove aveva condotto diversi programmi, anche in coppia con Dario Desi e Chiara Lorenzutti.

Nel 2019 era arrivato a Radio Monte Carlo, diventando in breve tempo una delle voci più riconoscibili dell’emittente grazie alla conduzione di “Happy Together”, programma pomeridiano seguito e apprezzato dal pubblico.

Negli ultimi mesi aveva affrontato una malattia che lo aveva costretto ad allontanarsi temporaneamente dal microfono. A gennaio era tornato a salutare gli ascoltatori con un collegamento da casa, riprendendo poi la conduzione, prima di un nuovo peggioramento delle condizioni di salute nelle ultime settimane.

Oggi l’annuncio della sua scomparsa, accolto con grande tristezza da chi lo seguiva ogni giorno. «Quando andavo al lavoro mi teneva compagnia con la sua voce», scrive un ascoltatore. Un ricordo condiviso da tanti, che sottolineano il suo stile pacato, la competenza e l’entusiasmo con cui ha raccontato la radio per oltre quarant’anni.