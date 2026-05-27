Aemme Linea Ambiente firma l’acquisizione di SASOM. Nuovo polo dell’igiene urbana nel Sud Ovest Milanese
L'operazione porta Aemme Linea Ambiente ad ampliare il proprio perimetro operativo a 33 Comuni e a circa 385mila abitanti serviti
Con la firma dell’accordo siglato oggi a Gaggiano, Aemme Linea Ambiente, società interamente pubblica attiva nella gestione dei servizi ambientali, formalizza l’acquisizione e la successiva fusione per incorporazione di Sasom, la Società Ambiente del Sud-Ovest Milanese.
«L’operazione, approvata dall’assemblea dei soci lo scorso 27 aprile, rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di consolidamento industriale di Aemme Linea Ambiente – spiegano dalla società – e consente alla società di ampliare il proprio perimetro operativo a 33 Comuni e a circa 385mila abitanti serviti, attraverso l’integrazione degli 11 territori del Sud-Ovest Milanese precedentemente gestiti da SASOM: Basiglio, Binasco, Casarile, Gaggiano, Gudo Visconti, Noviglio, Rognano, Rosate, Vermezzo con Zelo, Vernate e Zibido San Giacomo. L’integrazione porterà inoltre nel perimetro aziendale circa 80 addetti e 60 mezzi, rafforzando la capacità operativa della società e favorendo una gestione più coordinata dei servizi di raccolta rifiuti e igiene urbana».
«Sotto il profilo industriale, il nuovo assetto punta a superare la frammentazione gestionale attraverso la razionalizzazione dei processi logistici, dell’organizzazione dei turni, della gestione del parco mezzi e delle attività manutentive, con l’obiettivo di generare economie di scala e maggiore efficienza operativa a beneficio dei Comuni soci e dei territori serviti – aggiungono da Aemme Linea Ambiente -. L’ampliamento della dimensione industriale consentirà inoltre ad Aemme Linea Ambiente di sostenere il proprio piano industriale, accelerando gli investimenti destinati al rinnovo della flotta, all’introduzione di strumenti digitali per il monitoraggio dei processi operativi e all’evoluzione dei sistemi di raccolta, con l’obiettivo di migliorare la qualità della raccolta differenziata e rafforzare i modelli di economia circolare».
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