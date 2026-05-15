Aerospazio: Lombardia, Piemonte e Liguria firmano l’alleanza del Nord-Ovest

Lombardia, Piemonte e Liguria rafforzano l’alleanza strategica nel settore aerospaziale. A Torino i tre distretti regionali dell’aerospazio hanno firmato un protocollo d’intesa che punta a consolidare e sviluppare la filiera nazionale dell’Aerospazio e Difesa, valorizzando innovazione, ricerca e internazionalizzazione.

L’accordo è stato siglato dal Lombardia Aerospace Cluster (LAC), dal Distretto Aerospaziale Piemonte (DAP) e dal Distretto ligure SIIT nell’ambito del percorso promosso dalla Cabina economica del Nord-Ovest tra le tre Regioni. A firmare il protocollo sono stati i presidenti Maurizio De Mitri per il DAP, Paolo Cerabolini per il LAC e Remo Giuseppe Pertica per SIIT.

Un polo che vale oltre il 60% del settore nazionale

Le tre regioni rappresentano insieme oltre il 60% del fatturato nazionale dell’aerospazio. Il Piemonte conta 8 miliardi di euro di fatturato e 35mila addetti, con una forte specializzazione nella motoristica e nelle infrastrutture spaziali. La Lombardia registra 6,3 miliardi di euro di fatturato, quasi 3 miliardi di export e 22mila addetti, distinguendosi nei comparti aeronautico, elicotteristico e spaziale. La Liguria supera invece il miliardo di euro di fatturato con circa 5mila addetti, soprattutto nei settori elettronica, cybersecurity e sistemi integrati.

L’obiettivo del protocollo è creare una massa critica in grado di competere sui mercati internazionali e rafforzare la filiera italiana dell’aerospazio.

Innovazione, spazio e formazione STEM

I tre distretti collaboreranno su diversi fronti: ricerca e innovazione, space economy, Green Aviation, intelligenza artificiale, internazionalizzazione, formazione STEM e cybersecurity. Tra i temi strategici anche la mobilità aerea avanzata e urbana, settore considerato centrale per il futuro dell’aviazione.

Guidesi: «Nasce un nuovo hub europeo dell’aerospace»

«Rafforziamo formalmente un’Alleanza strategica tra tre territori che rappresentano uno dei motori industriali più avanzati d’Europa» ha dichiarato Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia.

«L’obiettivo è creare sinergie concrete tra distretti, start up, imprese, università e centri di ricerca, favorendo investimenti comuni e nuove opportunità occupazionali – Guido Guidesi, assessore regionale allo Sviluppo economico – Oggi formalizziamo il nuovo hub europeo dell’aerospace di cui farà parte anche il Veneto».

Sulla stessa linea gli assessori Andrea Tronzano per il Piemonte e Alessio Piana per la Liguria, che hanno evidenziato il valore strategico della collaborazione tra sistemi produttivi complementari.

Il ruolo dei distretti e del Cluster nazionale

Il presidente del Lombardia Aerospace Cluster Paolo Cerabolini ha definito il protocollo «un passaggio importante per rafforzare la capacità dell’aerospazio italiano di agire in modo coordinato».

Anche la presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio Cristina Leone ha sottolineato l’importanza della collaborazione interregionale per aumentare la competitività internazionale della filiera italiana.