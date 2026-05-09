Affiancamento familiare, a Comabbio un incontro per scoprire come aiutare le famiglie in difficoltà

Un gesto semplice che può trasformarsi in un aiuto concreto per chi sta attraversando un momento delicato. È questo il senso dell’incontro dedicato al Servizio di Affiancamento Familiare, promosso dall’Ambito Territoriale di Sesto Calende e in programma mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 18 al Parchetto Puràa di Comabbio.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e nasce con l’obiettivo di far conoscere un’esperienza di solidarietà e prossimità basata sul sostegno tra famiglie. Il servizio di affiancamento familiare permette infatti a nuclei che vivono temporanee difficoltà di ricevere supporto volontario da parte di altre famiglie, attraverso piccoli gesti quotidiani capaci di alleggerire il peso della gestione familiare e della crescita dei figli.

L’incontro rappresenta un’occasione informativa senza impegno, pensata per spiegare come funziona il progetto e quali possono essere le modalità concrete di aiuto: dal supporto organizzativo alla condivisione di tempo, ascolto e presenza.

In caso di maltempo la serata si terrà alla Sala Fontana, in via Garibaldi 560.

La partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione obbligatoria tramite l’apposito modulo online.

L’iniziativa è promossa con il supporto del Comune di Comabbio, dell’Ambito Territoriale di Sesto Calende e della cooperativa sociale L’Aquilone.