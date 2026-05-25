Affluenza in calo nei Comuni al voto, UPEL: “Partecipare è un gesto di responsabilità”

Seggi aperti fino alle 15 di oggi in oltre 700 Comuni italiani per il turno elettorale che vede coinvolte diverse realtà anche nel Varesotto. I primi dati sull’affluenza indicano una partecipazione in flessione rispetto alle precedenti consultazioni, un segnale che preoccupa le istituzioni e le associazioni che lavorano quotidianamente a fianco degli enti locali. In questo scenario, l’Unione Provinciale Enti Locali (UPEL) ha voluto lanciare un messaggio forte per ricordare il valore della scelta democratica.

L’appello di UPEL per la partecipazione civica

Per UPEL il momento elettorale non è solo un adempimento burocratico, ma rappresenta un passaggio fondamentale per la vita democratica delle comunità locali. La presidente Eleonora Paolelli e il direttore Claudio Biondi hanno richiamato l’importanza del voto inteso come espressione concreta di partecipazione civica. Secondo i vertici dell’associazione, il suffragio è lo strumento principale per rafforzare il ruolo dei Comuni, indipendentemente dalla loro dimensione, in quanto rappresentano il cuore pulsante della democrazia del Paese.

Un gesto di responsabilità verso la comunità

La sollecitazione a recarsi ai seggi è arrivata in maniera congiunta dai vertici di UPEL, che hanno sottolineato il legame tra il singolo cittadino e l’istituzione più prossima. «Invitiamo cittadine e cittadini ad andare a votare – dichiarano Eleonora Paolelli e Claudio Biondi, presidente e direttore di UPEL –. Partecipare significa esercitare un diritto fondamentale, ma anche compiere un gesto di responsabilità verso la propria comunità. I Comuni sono il primo presidio della democrazia e il voto è il modo più diretto per sostenerli e rafforzarli».

Ottant’anni di Repubblica e radici democratiche

Il richiamo al voto avviene in un anno simbolico, a 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana. UPEL sottolinea come, a distanza di otto decenni, la partecipazione resti un elemento essenziale non solo della democrazia rappresentativa, ma anche di quella partecipativa. Andare alle urne è considerato un segno di attenzione e rispetto verso le istituzioni locali, che quotidianamente gestiscono i servizi e le necessità della popolazione.