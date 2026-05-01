Agenzia formativa, le dichiarazioni di Ilaria Azzimonti: “Clima deteriorato e criticità gestionali”

Si è dimesso l’intero Consiglio di amministrazione dell’Agenzia formativa della Provincia di Varese, al centro nelle ultime settimane di un acceso dibattito pubblico. La decisione arriva al termine di tensioni interne e criticità gestionali che hanno portato alla rottura definitiva all’interno dell’organo. Una scelta che segna un passaggio delicato per l’ente, impegnato nella formazione e nell’inserimento lavorativo.

Di seguito il comunicato integrale diffuso da Ilaria Azzimonti:

“Come già dichiarato negli scorsi giorni l’Agenzia Formativa Provinciale è stata spesso al centro dell’attenzione pubblica per vicende di diversa natura ma mi preme comunicare, un po’ in controtendenza, che ho ritenuto importante centrare il dibattito sull’importanza di considerare Agenzia uno strumento fondamentale non solo per la formazione professionale, ma anche per l’inserimento lavorativo dei giovani degli adulti e delle persone in difficoltà.

In qualità di componente del Consiglio di Amministrazione ho provato in questi anni, a dare un solido contributo affinché non prevalessero gli ideali di protagonismo e di parte, ma solo l’idea di contribuire a dare una prospettiva chiara di indirizzo e sviluppo all’Ente.

Per questo ho creduto che la mia proposta di riordino organizzativo di Agenzia potesse diventare un valido strumento di riorganizzazione, uno strumento di controllo per una gestione più chiara, misurabile e trasparente, ma aimè in ambito di Agenzia e all’interno del CDA non ha sortito il risultato sperato.

Con rammarico questa mattina ho rassegnato le mie dimissioni da consigliere del CDA di Agenzia Formativa perché nonostante i numerosi tentativi, ormai da tempo, nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Formativa è andato via via a crearsi un clima di tensione che hanno portato al deterioramento dei rapporti venendo meno il clima di collaborazione costruttiva ed operativa.

Ho più volte rappresentato come l’attuale direzione sia stata un susseguirsi di significative criticità anche nella gestione delle procedure amministrative, che confermano, a mio parere, una preoccupante e continua carenza di attenzione e di controllo.

Per questo motivo, sento ancora maggiormente la responsabilità di riconoscere il fallimento di una mission per la quale la ricerca di soluzioni, in un clima di serietà, trasparenza e visione non ha portato agli obiettivi che mi ero prefissata e a tale preposito lascio questo incarico.”

Ilaria Azzimonti