Ai Giardini Estensi di Varese l’evento “Cuba no está sola” promosso dal Circolo Comandante Fidel
Giovedì 4 giugno una serata tra approfondimento, musica e solidarietà con Franco Cavalli e la viceconsole Lisvette Vega, accompagnati dalle sonorità del Grupo Temba Son
Una serata di solidarietà, musica e approfondimento dedicata a Cuba. Giovedì 4 giugno alle 20.30 la tensostruttura dei Giardini Estensi di Varese ospita “Cuba no está sola”, iniziativa organizzata dal Circolo “Comandante Fidel” nell’ambito delle attività dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.
L’evento nasce con l’obiettivo di sostenere il popolo cubano e promuovere una corretta informazione sulla realtà dell’isola caraibica, attraverso incontri, attività culturali e momenti di confronto. L’associazione, attiva in diversi Paesi, opera infatti per favorire l’amicizia e la solidarietà tra i popoli, sostenendo campagne contro il blocco economico imposto dagli Stati Uniti e per la restituzione del territorio di Guantánamo.
La serata vedrà la partecipazione del dottor Franco Cavalli, presidente di MediCuba Europa, e della viceconsole Lisvette Vega. In programma anche lo spettacolo musicale del “Grupo Temba Son”, con sonorità e atmosfere della tradizione cubana.
L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto alle iniziative di sostegno al popolo cubano. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Varese e l’adesione di diverse organizzazioni del territorio.
Gli organizzatori invitano cittadini, associazioni e realtà politiche, sociali e culturali a partecipare e sostenere le attività di solidarietà e cooperazione promosse dall’associazione.
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